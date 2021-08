Tips om licht te reizen met alleen handbagage

We gaan op vakantie en nemen mee… te veel, als we heel eerlijk zijn. Vaak gaat een groot deel van de ingepakte bagage weer ongedragen mee naar huis. Met deze tips om licht te reizen ga je met gemak één, twee of meer weken op avontuur met alleen handbagage.

Kies de juiste tas of koffer

Als je een grote tas of koffer gebruikt, is de kans groot dat je deze volstopt. Het begint dus bij het kiezen van het juiste formaat. Ga je met het vliegtuig dan geldt voor de meeste vliegmaatschappijen dat je een koffertje en een klein tasje mag meenemen. Leen of koop een tas of koffer die de juiste afmetingen heeft en begin met selecteren wat erin past.

Pak in voor een week

Een slimme pakker neemt spullen mee voor een week en voor de volgende weken geldt ‘repeat’. In plaats van veertien sets, neem je er dus maar zeven mee. Dat scheelt je zo de helft aan bagage. Blijf je langer dan een week, dan zul je ondergoed en sommige items tussendoor willen wassen. Daarom is het handig ook huishoudelijke blokzeep of een multi zeep mee te nemen.

Must haves

Neem alleen must haves mee. Ondergoed, schone shirts, een korte broek, een jurkje om in uit eten te gaan. Uiteraard is het afhankelijk van wat voor reisje je gaat maken. Ga je wandelen in de bergen, zit je op een camping of ga je op citytrip? Voor alle trips geldt dat ‘voor het geval dat’-items thuis mogen blijven. Zonder drie paar sandaaltjes red je het ook wel. En zo heb je meteen minder keuzestress op vakantie.

Kies slim

Bij het maken van keuzes is ‘multifunctioneel’ wat je als leidraad kunt aanhouden. Dat vest kan ook als jasje worden gedragen en zo hoef je niet beide items mee te nemen. Tops die je de eerste avonden droeg tijdens het eten in een restaurant, kunnen de laatste dagen overdag op het strand aan. Een short kan zowel in de avond met een sandaaltje als overdag met een slipper. Het is een leuke uitdaging om juist die kledingstukken uit te kiezen die je op verschillende momenten kunt dragen.

Go mini

Voor een weekendje of een week kun je makkelijk alleen met miniflesjes shampoo en crèmetesters op reis. Voor langere periodes kun je ook overwegen om lokaal een fles shampoo of bodylotion te kopen. Investeer in de loop der jaren in goede lichtgewicht items als een opvouwbaar donsjasje, lichtgewicht regenjas of microvezel handdoeken. In plaats van een dik strandlaken, is een dunne doek veel makkelijker meenemen. Als laatste geldt dat je de dikke, zware kleding aantrekt tijdens je reis.

Wees gerust

Heb je alles gepakt en klaar om te gaan? Wees gerust, met je paspoort, telefoon en pinpas kun je eigenlijk heel de wereld over en kun je alles kopen wat je onverhoopt niet hebt meegenomen. Veel plezier!

Tekst en fotografie Nina van Hilst