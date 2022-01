Een weekend weg in een boomhut in Nederland of België

Op zoek naar een huisje voor een weekend weg in Nederland of België? Voor een bijzondere ervaring kun je gaan voor een overnachting in een boomhut. Dit zijn er een paar.

Ryckevelde bij Brugge

Een strak design, ecologisch gebouwd én hoog in de bomen. De boomhutten van Ryckevelde hangen in het Ryckevelde bos op een kwartier van Brugge. Op het terrein vind je een kasteel, een parkcafé en de boomhutten voor twee volwassenen. Van mei tot en met september kun je op deze bijzondere en gezellige plek komen logeren.

Landclub Ruinen in Drenthe

Voor het SBS6 programma Boomhut XXL gingen vijf Drentse campings de wedstrijd aan voor de beste boomhut. Een van deze boomhutten staat op Landclub Ruinen vlak bij Nationaal Park Dwingelderveld. De boomhut heeft drie slaapkamers, een houtkachel in de woonkamer en een terras met hottub. Deze boomhut is daarmee ook geschikt om te winterkamperen.

Les Cabanes de Rensiwez in de Ardennen

Op een domein in de Belgische Ardennen liggen de cabins van Les Cabanes de Rensiwez. Midden in de bossen liggen tal van hutten, suites en een enkele boomhut. De huisjes draaien op lokale groene energie, zijn gemaakt van hout en hebben een sfeervolle kachel. De boomhut heeft een houten bad en tussen de bomen door uitzicht op de rivier. Alles staat paraat voor een knus weekend in de natuur.

Tolhek in Drenthe

Ook Boomhut Tolhek was een van de deelnemers van het programma Boomhut XXL. Het resultaat van dit team was er een met de sfeer van een Zweedse blokhut. Met twee slaapkamers en een slaapbank is er in deze XXL boomhut slaapplek voor zes personen. De hut is gelegen op een eigen landgoed en omgeven door rust en natuur.

Ici Cabins in België

Waar de meeste boomhutten in de sfeer van een klassieke blokhut zijn, zijn de zes boomhutten van Ici minimalistisch en modern. Ici heeft drie verschillende soorten hangende design cabins en deze bieden plek aan twee, vier of zes personen. Het is zowel een belevenis om te slapen hangend tussen de bomen als het wakker worden in het mooie interieur. De hutten zijn het hele jaar door te boeken.

Eco boomhut in Asse, België

Bij het dorpje Asse, niet ver van Brussel, vind je de bescheiden boomhut van Alexander en Naomi. De ecologische boomhut is off-grid en heeft dan ook geen stromend water en slechts geringe elektriciteit. Back to nature is dus inclusief bij je verblijf. Douchen kun je buiten in de eco-douche, koken op de barbecue en als je wilt, kun je opwarmen in de houtgestookte hottub. De hut ligt in een eigen tuin en je hebt dan ook alle privacy en rust.

