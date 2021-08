Werken in het buitenland voor kost en inwoning met Workaway

Zou je wat langer in een land willen doorbrengen of willen ervaren hoe het is om er te wonen? Of reis je gewoon graag goedkoop? Met het platform Workaway kun je op werkvakantie in het buitenland.

Het idee van Workaway is simpel. Je werkt voor een gastgezin in een land naar keuze en krijgt daar accommodatie en maaltijden voor terug. Soms word je ook betaald voor het werk dat je doet, maar meestal is het vrijwillig.

Wat doe je dan precies voor werk?

Dat verschilt per gastgezin. Zo kan het zijn dat er hulp nodig is voor het aanleggen van een tuin, voor het verzorgen van paarden of voor het schoonhouden van het huis. Soms is er hulp nodig op een schip of zoeken ze mensen die Engels kunnen leren aan hun kinderen. Genoeg om uit te kiezen dus.

En wat krijg je ervoor terug?

Een verblijfplaats, dus. Soms is dat een kamer in het huis van het gastgezin, soms slaap je in een privé-accommodatie op het terrein. Meestal zijn maaltijden ook inbegrepen en soms krijg je dus ook betaald voor het werk dat je doet. Meestal zijn de werkuren niet meer dan vier à vijf uur per weekdag, maar ook dit verschilt weer per gastgezin. Net als de duur, bij de een kun je voor twee weken terecht en bij een ander drie maanden. Je kunt het dus invullen op de manier die bij jou past.

Wat zijn de voordelen?

Doordat je geen kosten hebt voor overnachting, is reizen via Workaway lekker goedkoop. Extra leuk is dat je veel leert over het land waar je verblijft, mensen leert kennen én je leert nieuwe vaardigheden. Omdat je maar een paar uur per dag werkt, kun je de rest van je tijd gebruiken om het land te verkennen.

Voorbeelden van Workaway-trips

Tekst Bente van de Wouw