Pia woont op een zeilboot: “Het water inspireert me, daagt me uit”

Wonen op een zeilboot: omdat het vrij voelt, duurzaam is en avontuurlijk. Fotograaf Sanne Bovenberg sprak met Pia die ervoor koos met de elementen te leven.

Pia: “Als kind was ik al veel op het water. Ik bouwde vlotten om de Maas over te steken, ging eerst varen in een rubberboot en leende daarna de grotere motorboot van mijn vader. Door op en met het water te wonen voelt het alsof ik altijd op reis ben. Het water inspireert me, daagt me uit. Het laat me leven met het ritme van de natuur en leert me elke dag iets nieuws.

Dat gevoel werd nog sterker toen ik in 2018 naar Frans-Polynesië voer. Ik was destijds aan het ­liften in Mexico en ontmoette Gustav, die vroeg of ik met hem de oceaan wilde oversteken in een Zweedse zeilboot. Een groot avontuur; 32 dagen alleen door water omringd, zonder land in zicht. Elke avond viel ik in slaap met de zee zwiepend tegen de zijkant van de boot. Toen ik na de reis weer thuiskwam, kocht ik mijn eigen zeilboot. Sindsdien leef ik elke dag met de elementen en ik vind het prachtig. Waait het flink, dan is het alsof je mast op een techno rave danst en als het regent, tikken de druppels keihard op je dak. Maar schijnt de zon, dan voelt het alsof ik op de Caribische eilanden ben.

Gaan waar de wind je brengt

Renee leerde ik kennen in Hoek van ­Holland. Ik werkte in een strandtent, zij woonde tijdelijk in een tent achter de duinen. Als filmmaker ben ik altijd op zoek naar mensen die op een andere manier durven te leven, dus ik was benieuwd naar haar verhaal. We werden vrienden en zij heeft me geïnspireerd om ook op het water te gaan leven. Dit jaar wil ik nog vertrouwder raken met mijn boot en verre reizen gaan maken. Het idee dat ik overal kan wonen waar een haven of ankerplek is, geeft me energie. In Nederland of erbuiten, ik kan gaan waar de wind me brengt, ik kan reizen terwijl ik mijn huis bij me heb. Geweldig toch? In een kleine boot wonen is niet erg als de wereld eromheen groot is.”

