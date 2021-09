Remastered: is het een museum of een festival?

Op een onverwachte locatie in Rotterdam – namelijk onder de Erasmusbrug aan de Maas – vind je nu wel een heel speciaal adres: Remastered. Deze plek laat zich het beste omschrijven als een museum voor mensen die misschien niet zo van ‘standaard’ musea houden.

Een wonderbaarlijke kunstwereld

Bij Remastered ervaar je wat je waarschijnlijk nooit eerder hebt ervaren: de Oude Hollandse Meesters (denk Vermeer, Rembrandt en Van Gogh) bewerkt door nieuwe Hollandse Meesters. Die bewerkingen zijn visueel en bewegend en worden ondersteund door muziek. Je wordt meegenomen in een wonderbaarlijke, artistieke wereld met kleurrijke taferelen en beats die het je erg lastig maken om stil te blijven staan. Dichter bij een festival zijn we deze zomer niet gekomen.

Volle aandacht

De experience duurt zestig minuten en geloof ons als we zeggen: dat heb je écht niet door. De tijd vliegt omdat je even in een vacuüm zit, daar onder die Erasmusbrug. Een heel bijzondere ervaring die zich het beste laat beleven als je je telefoon in een kluisje laat liggen. Vind je dat lastig? Pak ‘m er dan zo min mogelijk bij. Er is té veel moois te zien en te beleven; dat moet je niet door het schermpje van je smartphone willen doen. Als je buitenkomt, heb je echt even tijd nodig om na te denken over wat je nou eigenlijk allemaal hebt gezien. Wij hadden het gevoel dat we de oude meesterwerken helemaal opnieuw hebben mogen bekijken en beleven.

Verleden in de toekomst

En, hoera! Remastered broedt op nieuwe shows. Er zijn natuurlijk nog een heleboel oude meesters met een heleboel ‘oud werk’ dat nog in een nieuw jasje gestoken kan worden. Wij zijn benieuwd naar meer!

Meer info

Bekijk hier de website van Remastered.

Adres: Willemsplein 79, 3016 DR Rotterdam.

De Remastered Experience is te bezoeken op woensdag t/m vrijdag vanaf elf uur en op zaterdag en zondag vanaf tien uur. Je boekt van tevoren een kaartje omdat je niet met een grote groep in de ruimte kunt zijn.

Heb je trek na je bezoek aan Remastered, of hebben jullie zin om onder het genot van een goede cocktail na te praten over deze bijzondere ervaring? Eén van onze favoriete restaurants in de buurt is Aloha.

Tekst en fotografie Merel Wildschut