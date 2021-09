4x restaurant met een eigen moestuin

In heel Nederland zijn prachtige, sfeervolle restaurants met een eigen moestuin te vinden. Het eten is er verser dan vers, de groentetuin werkt inspirerend en al dat groen geeft een rustige vibe. Vier keer restaurant met moestuin.

De Tuinkamer Priona

De ecologische Priona Tuinen in Schuinesloot in Overijssel zijn in 1970 ontworpen door twee kunstenaars. De natuur bepaalt hier mede het ontwerp van deze wilde tuinen. Midden in de tuinen die ook al een bezoek waard zijn, staat restaurant De Tuinkamer. In deze kas kun je genieten van het eten van Michelin-chef Alwin Leemhuis. Het team kookt met groente, bloemen en kruiden uit de tuinen.

Villa Augustus

Rondom de monumentale watertoren in Dordrecht ligt de prachtige moestuin van Villa Augustus. De plek herbergt een hotel en restaurant waar je kunt aanschuiven voor koffie met lekkers, een lunch of diner. De tuin laat de seizoenen leven en inspireert de bezoekers om te eten wat de jaargetijden ons brengen.

De Veldkeuken

Bij Utrecht ligt landgoed Amelisweerd. Op het landgoed staan het landhuis Nieuw Amelisweerd, tuinderij Amelis’Hof, een kinderboerderij, de landgoedwinkel, bakkerij en restaurant De Veldkeuken waar 100% biologisch wordt gekookt en met zo veel mogelijk oogst van het eigen landgoed.

Oud Amelisweerd heeft wandelpaden en tuinen in de Engelse landschapsstijl en Franse rococo, en landgoed Rhijnauwen heeft weides om te picknicken en te spelen.

Gartine

Midden in Amsterdam ligt een restaurant met eigen moestuin. Bij restaurant Gartine wordt gekookt met ingrediënten uit de eigen moestuin. Anders dan bij restaurant De Kas in Amsterdam, ligt de moestuin van Gartine een stukje verder weg. In De Beemster worden de groenten, fruit en kruiden geoogst die later met het ontbijt, de lunch of het diner in hartje Amsterdam op je bord liggen.

Tekst Nina van Hilst