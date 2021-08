Rust, stilte en natuur opzoeken bij Oohm in Vogelenzang

Heb je behoefte aan rust, stilte, inzichten, natuur? Dan is er sinds kort een heel fijn plekje in Nederland waar je het allemaal vindt: Oohm in Vogelenzang, net onder Haarlem.

In een prachtig landhuis op een landgoed in Vogelenzang kun je de meest fijne retreats boeken. Allemaal dagen waarin je combinaties maakt van meditatie, yoga, reiki en massages. Als je wilt, zijn er ook gesprekken met coaches die je helpen als je vast zit en behoefte hebt aan nieuwe inzichten.

Nieuwe plannen en ideeën

Alles ademt hier rust en ontspanning uit. Verhongeren hoef je er ook zeker niet: de uitgebreide lunches zijn een extra toevoeging aan je dag. Wil je aan het werk? Dan kun je een werkplek huren voor een dagdeel of dag. Het wordt bij Oohm misschien wel gemakkelijker om een plan of idee te bedenken, het gaat namelijk al borrelen als je de prachtige oprijlaan van het landgoed op komt.

Tot slot: er is ook een Oohm-jaarprogramma. Een jaar lang neem je in tien weekenden een persoonlijke vraag onder de loep en ga je onder begeleiding van diverse gespecialiseerde coaches individueel en in groepssessies aan de slag.