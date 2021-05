Kaslokaal Oostkapelle: genieten van een theetuin vol lekkers

Samen met haar vader toverde Daniëlle een oude Zeeuwse kwekerij om tot een theetuin genaamd het Kaslokaal – bij minder mooi weer kunnen ze uitwijken naar de kas. Haar moeder zorgt voor de tuin en ook haar twee zusjes helpen geregeld mee. Het Kaslokaal is in Oostkapelle.

Daniëlle: “Al van jongs af aan staan we alle drie bij mijn ouders in de keuken. Nu bakken we hier met bloem van de molen en fruit van het seizoen lekkere taarten.”

Je kunt in de theetuin genieten van een lunch, high tea, koffie of thee met iets lekkers. Extra leuk: het eten dat gemaakt en geserveerd wordt in de theetuin komt zo veel mogelijk uit eigen kas, de tuin of uit de omgeving. Zin in iets koels om te drinken in de zon? Ze hebben ook (licht) alcoholische drankjes en zelfgemaakte limonade.

Het Kaslokaal vind je op Noordweg 33a in Oostkapelle. Kijk voor meer informatie op Hetkaslokaal.nl.

Tekst Marije van de Haar-Peters Fotografie Angelique Koudenburg