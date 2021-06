Vakantietip: Wifi-loos kamperen in de natuur bij Huttopia

Kamperen in de natuur, met het geluid van de vogeltjes wanneer je wakker wordt en zonder gestoord te worden door de prikkels van je telefoon. Het kan bij de campings van Huttopia.

Een camping waar onthaasten, de natuur, eenvoud met comfort, authenticiteit, ontdekken en respect voor de omgeving centraal staan. Als dat is wat je zoekt, dan zijn de campings van Huttopia een aanrader. En goed nieuws: sinds kort is er een Huttopia-camping in Nederland: Camping de Roos in Beerze (vlakbij Ommen).

Camping de Roos is een lekkere groene camping met natuurlijk zwemwater. Waar je vooral niet hutjemutje staat, maar je echt veel ruimte hebt. En er zijn fijne huuraccommodaties zoals de Cahutte, een houten chalet van onder en tent van boven, met onder het tentdoek matrassen waarop je heerlijk slaapt, tot je wordt gewekt door de fluitende vogels.

Huttopia in Frankrijk

Toch liever naar Frankrijk? Daar kun je kiezen tussen een gewone Huttopia-camping of de villages. Die laatste zijn fijn als je voor de rust gaat. Hier vind je verschillende huuraccommodaties met veel groen om je heen, er zijn welnessvoorzieningen (denk aan een sauna en bubbelbad) in de open lucht en het mooiste: de parken zijn autovrij en wifi-loos.

Tekst Irene Smit