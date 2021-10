Van co-woonproject tot kangoeroewoning. Samenwonen met meerdere mensen, hoe begin je?

Het lijkt een mooie oplossing in tijden van woningnood: met meerdere mensen een huis of stuk land delen. Maar wat voor soort manieren van samenwonen zijn er? En hoe begin je aan zo’n project?

De NOS schreef er al eerder over. In Nederland wonen er weinig mensen in veel huizen. Uit een onderzoek van Platform31 blijkt zelfs dat in veertig procent van alle huizen maar één persoon woont. Volgens hen ligt er een oplossing bij friends-contracten (die overigens vernoemd zijn naar de gelijknamige serie). Je huurt met meerdere mensen een huis en deelt de huurprijs met elkaar. Zo worden de woningen beter benut en hebben hopelijk meer mensen een dak boven hun hoofd.

Maar niet alleen met een friends-contract kun je beslissen om samen te gaan wonen met meerdere mensen. De Volkskrant sprak bijvoorbeeld onlangs met bewoners van een woongemeenschap die samen een woonboerderij omtoverden tot verschillende woningen.

Co-woonproject

In het artikel komt ook Sanne Raes aan het woord. Ze woont met vijftien huishoudens in duurzame woongemeenschap in Arnhem. Haar ervaringen wil ze graag delen met anderen. Zo geeft ze rondleidingen en advies voor wie interesse heeft in een ‘samenwoon-project’.

Neem een kijkje op de website van Sanne.

Verschillende soorten van samenwonen

Sanne vertelt dat er over het algemeen drie verschillende manieren zijn om samen te wonen met anderen.

De ‘traditionele’ woongroep. Dit kan huur of koop zijn – er zijn projecten waar ze gezamenlijk een hypotheek hebben. Ieder zijn eigen koopappartement: de VvE, waarbij er – meer dan in een standaard flat – gedeelde faciliteiten en delen van het terrein zijn. Wooncoöperaties. Cooplink heeft hierover veel informatie op de website staan.

Wonen in een kangoeroewoning

Wanneer je samen in een huis wilt gaan wonen met bijvoorbeeld je ouders of schoonouders om ze zo te helpen met de zorg, dan noemen ze dat ook wel een kangoeroewoning. Het uitgangspunt is dus wel dat je zorg draagt. Een kangoeroewoning is daarom geen optie wanneer je met vrienden wil samenwonen.

Op de site van Makelaarsland staat duidelijk uitgelegd waar je op kunt letten en waar je terecht kunt voor het bouwen of bewonen van een kangoeroewoning.

Meer lezen

Starten met housesitting: zo doe je dat.

Marieke woont samen met haar gezin, hond en katten in een oude zuivelfabriek. Lees hier het verhaal.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Alexandr Bormotin/Unsplash.com