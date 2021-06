Via Wwoof kun je op boerderijen over de hele wereld werken

Wil je weten hoe het is om voor (duurzame) boerderijen te werken, waar dan ook ter wereld? Via het wereldwijde netwerk Wwoof kan het.

Worldwide Opportunities on Organic Farms, daar staat Wwoof voor. Dankzij deze wereldwijde beweging kun je gekoppeld worden aan een organische boerderij om zo meer te leren over het duurzame boerderijleven. Jij werkt een aantal uur per dag mee op de boerderij en krijgt daarvoor in ruil kost en inwoning.

Waar vind ik zo’n boerderij?

Overal ter wereld. Je hebt ze dus niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk, Zweden, Canada, Italië en zelfs Australië. Er zijn duizenden boerderijen aangesloten bij Wwoof. Het enige wat jij hoeft te doen is je favoriete land kiezen en ontdekken welke boerderij bij je past.

Zitten er verschillen in de boerderijen dan?

Jazeker. Bij de ene boerderij werk je veel met planten en ben je vooral bezig met wieden en graven. Bij een andere help je mee met het onderhouden van schapen, kippen of andere dieren. Het werk is vaak ook seizoensgebonden, waardoor je op dezelfde boerderij in augustus heel andere dingen doet dan in maart.

Ook de slaapplek verschilt per locatie. Bij de ene boerderij slaap je in hetzelfde huis als de boerenfamilie, bij een andere slaap je in een (luxe) tent in de tuin of in een bijgebouw. Voordat je je inschrijft bij een locatie, staat er altijd bij vermeld waar je slaapt en wat voor werk je zal gaan doen.

Hoe lang kan ik op zo’n boerderij werken?

Ook dat verschilt per locatie. Zo zal je bij de ene boerderij voor een week terecht kunnen of zelfs maar voor een weekend, terwijl weer een andere plek ruimte heeft voor drie maanden. Er zijn zo veel verschillende boerderijen aangesloten per land, dat je er altijd wel een vindt die past bij jouw wensen en voorkeuren.

Beatriz Gomes probeerde het voor je uit

Beatriz Gomes en haar vriend (inmiddels man) deden een maand vrijwilligerswerk op een boerderij in Canada en het werd het hoogtepunt van hun reis. “Van ’s ochtends vroeg tot halverwege de middag waren we met de boerin aan het werk: water geven, wieden, zaaien, oogsten. Alles met de hand en zonder gif te gebruiken.

Het was zo bewerkelijk – sinds ik dit heb meegemaakt, verbaast het me eigenlijk dat biologische groenten en fruit niet veel duurder zijn. We hebben mooie gesprekken gevoerd, bijvoorbeeld over biologisch kweken en de uitdagingen die er zijn om zonder gif te werken.”

Kijken of het werken op een van de boerderijen wat voor jou is? Bekijk dan de website van Wwoof.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Dennis Buchner/Unsplash.com