Win een overnachting in Villa Augustus

Een grote moestuin waar iederéén van zou kunnen genieten, zo begon een droom. Met een restaurant erbij. En een hotel. Dat werd Villa Augustus, op een verlaten watertorenterrein in Dordrecht. En leuk nieuws: we verloten een overnachting inclusief ontbijt.

Wat meteen opvalt als je Villa Augustus binnenkomt, is de liefde en aandacht die in elk detail zit. En tegelijkertijd heeft alles ook een soort luchtigheid waar je gewoon vrolijk van wordt. Waar je maar kijkt, zie je leuke en mooie dingen – van tekeningen aan de muur tot een verzameling emaillen waterkannen. Van kratten vol zelfgekweekte groenten tot handgeschreven bewegwijzering. Van prachtige boeken over illustratie tot de grappige haas, het beeldmerk van Villa Augustus, die overal terugkeert.

De haas is getekend door Dorine de Vos, een van de drie oprichters en eigenaren. Samen met Daan van der Have en Hans Loos bedacht ze ook Hotel New York in Rotterdam. Haar liefde voor illustraties, boeken maken en typografie is een van de dingen die Villa Augustus uniek maken.

Win een overnachting bij Villa Augustus inclusief ontbijt

De komende weken staan bij Flow (op de website, maar ook op stations op verschillende plekken in het land) in het thema van de woorden ‘wacht even’. Want we wensen het iedereen toe om vaker een #flowmomentje in te lassen. Mijmer, verveel je, reflecteer, ga offline, wacht en vooral: doe even niets. Want dat zijn we stiekem een beetje verleerd, terwijl het zo belangrijk is voor je mentale gezondheid.

Daarom verloten we een overnachting in een van onze favoriete slaapplekken in Nederland. Waar je lekker even niks kunt doen. Wil je kans maken op een nacht in Villa Augustus inclusief ontbijt?

Als winnaar mag je zelf kiezen wanneer je een nachtje boekt.

Tekst Chris Muyres, Ilse Savenije Fotografie Caroline Coehorst, Villa Augustus