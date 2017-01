Wat je echt wilt

Deel met je vrienden

In ieder nummer van Flow vind je boekentips. In Flow 1 is dat onder meer Op de tweesprong van moeten en willen.

Vaak hebben we een baan waar we best heel tevreden mee zijn, maar sluimert ergens ‘dat ene’: iets wat in ons hoofd geparkeerd staat voor ooit. In dit boek helpt Elle Luna (die zelf haar fulltime-baan opgaf om te gaan schilderen) je om die sprong misschien wél te wagen. Met veel praktische tips – bijvoorbeeld hoe je momenten van alleen-zijn kunt inbouwen voor meer focus.

Op de tweesprong van moeten en willen, € 19,99 (LeV.)