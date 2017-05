Drie generaties

Deel met je vrienden

Soms zit je even in between books en kan het zo fijn zijn een goede tip van iemand te krijgen. In onze nieuwste Flow verzamelden we favorieten van de redactie en van boekhandelaren, waaronder het boek De geschiedenis van de bijen van Maja Lunde.

“Het verhaal van de bijen wordt verteld aan de hand van drie verhaallijnen. In 1852 wil de depressieve Engelse biloog William meer vat op de beestjes krijgen door een bijenkast te ontwerpen, waarmee hij zijn gezin een toekomst kan geven. In 2007 is het flink sappelen voor de Amerikaanse imker George, die zijn familiebedrijf hoopt over te dragen aan zijn niet bijster geïnteresseerde zoon Tom. En in het China van 2098 zijn alle bijen verdwenen en is voor welvaart geen tijd meer. Tao bestuift handmatig fruitbomen, twaalf uur per dag. Hoe kan ze ervoor zorgen dat haar zoon meer kansen krijgt? Dit boek zet aan tot mijmeren over de betekenis van vooruitgang en wat dit met mensen doet. De geschiedenis van de bijen, Maja Lunde (De Bezige Bij).”