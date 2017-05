Deel met je vrienden

In de nieuwste Flow vind je vier leestips van de redactie. Astrid van der Hulst, creative director, tipte de biografie Hay van auteur Sander Donkers.

“Ik hou erg van biografieën, waar ik me dan het liefst een paar dagen mee opsluit. Het allerleukst vind ik het nog als iemands levensverhaal me echt verrast. Zo las ik laatst Hay, over de zanger van Golden Earring. Zo’n lief en stoer boek tegelijk. Het mooiste gedeelte is misschien wel dat over zijn jeugd in India (nooit geweten dat hij opgroeide in Bombay), maar goudeerlijke Barry stal sowieso mijn hart. Ik schoot vaak in de lach, en vond het ook ontroerend. Rock-‘n-roll in tijden dat videoclips de bom waren en Barry nog achter de meiden aanzat.” Hay – Biografie van de grootste rockster van Nederland, Sander Donkers (Lebowski)