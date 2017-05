Deel met je vrienden

In Flow 3 vind je drie leestips van boekhandelaren. Erik Vrieling van Waanders in de Broeren in Zwolle tipte Ik heet Lucy Barton van Elizabeth Strout.

Vanuit een ziekenhuisbed vertelt Lucy Barton over haar leven. Haar man en twee dochtertjes zijn thuis. Haar moeder, met wie ze negen jaar geen contact heeft gehad, zit vijf dagen en nachten naast haar bed en beantwoordt haar vragen. Ze bespreken veel, maar niet het meest pijnlijke. Lucy is een liefdevolle vrouw die een ellendige jeugd en opvoeding heeft gehad. Ik was geroerd door haar begrip en milde reacties. Strout schrijft in trefzekere zinnen; ik moest het boek dikwijls even wegleggen om na te denken over de eenzaamheid en waardevolle menselijke verbindingen. Ik heet Lucy Barton, Elizabeth Strout (Atlas Contact)

Tekst Erik Vrieling Illustratie Deborah van der Schaaf