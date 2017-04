Letterinspiratie

Deel met je vrienden

Er verschijnen veel boeken over handlettering en creatief zijn met letters. We selecteerden Bijdehand – Vier seizoenen inspiratie voor handlettering en tekenen van Hyshil Sander, dat een beetje anders is dan de andere boeken en veel inspiratie en ideeën biedt.

‘Lees mijn tips en trucs, kijk naar mijn voorbeelden, maar breek de regels,’ schrijft Hyshil Sander in het voorwoord van haar handletteringboek Bijdehand. Geen boek met opdrachten om precies na te doen, maar wel een met ideeën om zelf aan de slag te gaan. Van alfabetten schrijven tot stempels schilderen en van botanische illustraties tot tekenen op ramen en porselein. Bijdehand – Vier seizoenen inspiratie voor handlettering en tekenen, Hyshil Sander, (Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum).