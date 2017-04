Een hond Lily

Deel met je vrienden

Soms zit je even in between books en kan het zo fijn zijn een goede tip van iemand te krijgen. In onze nieuwste Flow verzamelden we favorieten van de redactie en van boekhandelaren, waaronder het boek Lily en de octopus van Steven Rowley.

“Schrijver Steven Rowley had echt een hond die Lily heette, misschien dat het verhaal je daarom zo raakt. In de alledaagse scenes, waarin hoofdpersoon Ted met zijn teckel praat zonder dat dit gek voelt, is hun band zo voelbaar. Bijvoorbeeld als ze het hebben over koosnaampjes. Lily: “Meestal denk ik aan je als Die man.” En een hele tijd later: “Soms denk ik aan jou als Papa.” Als Lily twaalf is, wordt ze ziek: een hersentumor. Ted is ervan overtuigd dat ze deze ‘octopus’ samen gaan verslaan, tegen beter weten in. Het ontroerende einde is voor Ted ook een begin, want Lily weet dat haar baasje weer van iemand zal gaan houden.” Lily en de octopus, Steven Rowley (Cargo).

Het boek is verkrijgbaar in onze shop.

Je vindt nog meer boekentips in Flow 3.

Illustratie Deborah van der Schaaf