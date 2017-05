Ongeboren ik-persoon

Deel met je vrienden

In de nieuwste Flow vind je een aantal leestips, waaronder drie boeken met een vleugje surrealisme. Notendop van Ian McEwan is een van die drie boeken.

“De verteller in deze roman is een ongeboren kind. Dat klinkt bizar, maar het is vanaf de eerste pagina volstrekt aannemelijk. De foetus maakt zich zorgen om het plan dat zijn moeder en haar minnaar beramen, hij voelt zich medeplichtig en vraag zich af of hij het onheil kan afwenden. Ondertussen geniet je als lezer van zijn wijze en grappige bespiegelingen over wat er direct om hem heen en verder weg gebeurt (zijn kennis heeft hij voornamelijk opgedaan via de radio en podcasts waar zijn moeder naar luistert). Een boek om rustig en met aandacht te lezen, omdat er op elke pagina veel meer gebeurt dan je in eerste instantie denkt.”

Het boek is verkrijgbaar in onze shop.

Meer leestips vind je in Flow 3.

Tekst Jolanda Dreijklufft Illustratie Deborah van der Schaaf