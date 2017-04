Thee-cultuur

Deel met je vrienden

Meer weten over thee? In Passie voor thee delen thee-experts Louise Cheadle en Nick Kilby al hun kennis over thee en theeculturen wereldwijd. Met verhalen en foto’s over het planten en telen van thee, verschillende theesmaken en feiten en tips. Ook met 30 recepten waarbij thee een hoofdingrediënt is. Hieronder vast drie tips.

Zet je kopje thee altijd met vers kraanwater. Als je het restje in de ketel steeds opnieuw kookt, smaakt de thee ‘vlak’.

Op zwarte thee en kruidenthee kun je kokend water gieten, maar bij groene en witte thee is 80 ℃ ideaal, anders schroeien de bladeren en dat geeft een bittere smaak.

De beste sopkoekjes hebben een stevige structuur, bijvoorbeeld digestive biscuitjes.

Passie voor thee, Louise Cheadle & Nick Kilby (Kosmos Uitgevers).

