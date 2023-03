3 redenen waarom crafting goed is voor je mental health (+ 9 ideeën)

Er is weer een extra reden om je breinaalden uit de kast te halen: crafting blijkt namelijk hartstikke goed voor je mentale gezondheid te zijn. Zo zit dat (+ 9 hobby’s om uit te proberen).

Crafting is niet alleen leuk omdat je iets met je handen maakt, uit verschillende onderzoeken blijkt ook nog eens dat het je mentale gezondheid bevordert. In een artikel van Country Living lezen we dat een hobby oppakken niet alleen goed is voor je hart, maar ook voor je cognitieve vaardigheden (denk aan je geheugen en concentratie) en stressniveau. En dat zijn nog niet eens alle voordelen.

1. Repetitieve vaardigheden hebben een therapeutisch effect

Crafting is extra fijn voor je hersenen als je er niet te veel bij na hoeft te denken. Door de constante herhalingen bij breien, haken en borduren bijvoorbeeld, hoeft je hoofd minder hard te werken en komt het in een meditatieve staat terecht. Hierdoor dalen ook je hartslag en bloeddruk. Resultaat? Minder stress.

Knit for Peace, een liefdadigheidsinstelling die breiers in contact brengt met goede doelen, interviewde veertienduizend vrijwilligers over de voordelen van breien. Uit de resultaten blijkt dat breien op dagelijkse basis depressie, lage bloeddruk en de kans op dementie verlaagt. Nog een voordeel: breien kan chronische pijn verminderen. Door de herhaaldelijke bewegingen die je maakt, komt een gelukshormoon vrij en doordat je focust op je breiwerk, ligt de nadruk minder op de pijn die je voelt.

2. Iets maken vergroot je zelfvertrouwen

Het kostte wat tijd, maar als je gebreide trui eindelijk af is en je hem kunt dragen, voelt dat zo goed. Ook Betsan Corkhill, arts en eigenaar van Stitchlinks beaamt dit. Zo zegt ze in het artikel: ‘De feel-good factor, opwinding en trots die je voelt als je iets nieuws hebt geleerd is fantastisch en een enorme boost voor je zelfvertrouwen.’

3. Craft clubs helpen tegen eenzaamheid

Ben je eenmaal met een nieuwe hobby begonnen, dan is het makkelijk om contact te zoeken met anderen die dezelfde interesses hebben. Zo zijn er genoeg brei-, teken- en haakclubs. Je kunt je ook inschrijven voor een cursus om nieuwe mensen te ontmoeten.

9 ideeën voor een nieuwe hobby

Breien (en haken en borduren) Pottenbakken Weven Tekenen of schilderen Collages maken Naaien Latch hooking Punch needling Tuinieren

Tekst Bente van de Wouw Bron Country Living Illustratie XuanLocXuan

Gepubliceerd op 22 maart 2023