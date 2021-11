6x kaarten om met de feestdagen te versturen naar je dierbaren

Kerst komt steeds dichterbij. Een goed moment om je dierbaren, kennissen en vrienden blij te maken met een kaartje. We verzamelden de nieuwe kerstkaarten van een aantal van onze favoriete illustratoren.

Kerstkaartenkalender van Carmens Tekentafel

Niet één maar vijfentwintig kaartjes. Dat krijg je wanneer je de adventkalender van Carmens Tekentafel bestelt. Leuk om in z’n geheel cadeau te geven, zelf op te hangen of per dag te versturen naar vrienden of familie.

Je kunt de kalender én kerstkaarten bestellen via de website van Carmens Tekentafel.

Een kaartje van Alijt

Alijt Emmens maakte voor deze kerst een set van acht kaarten met haar herkenbare, kleine illustraties. Bij de kaartjes krijg je ook enveloppen opgestuurd zodat je ze meteen kunt versturen.

De nieuwe kaartencollectie van Beetje

Beate van Beetje heeft ook dit jaar nieuwe kaarten gemaakt. Haar eigen tekeningen gecombineerd met die van haar opa en een vleugje goud vormen dit jaar haar kerstcollectie. In samenwerking met @studiobabsie verkoopt ze daarnaast ook een kerstkaartenset.

Je kunt de kaartjes bestellen via haar Instagram-pagina of website.

Een kaartje van Monika

De Poolse Monika maakt fleurige illustraties. We delen regelmatig foto’s van haar werk op onze Instagram-pagina. Dit jaar maakte ze speciaal voor de feestdagen vrolijke kerstkaarten.

Je kunt haar kaartjes bestellen in haar Etsy-shop.

Een witte kerst van Atelier Aha

Illustrator Anouk maakte dit jaar een collectie van drie kerstkaarten in blauw- en beigetinten. Op elke kaart heeft ze sneeuw verwerkt. We hopen met haar mee dat de kerst dit jaar wit zal zijn.

Je kunt de kaartjes bestellen in de webshop van Atelier Aha.

Een lichtpuntje van Elmay

Elmay heeft een beetje een haat-liefdeverhouding met de maand december. Ze houdt van alles wat fonkelt en kneuterig is, maar al die feestdagen brengen ook iets pijnlijks en confronterends met zich mee. Dat hoort ze ook van anderen. Daarom maakte ze een decemberpakkertje (met geurkaars) als lichtpuntje tijdens de decembermaand.

Je kunt het pakketje van Elmay hier bestellen.

Meer lezen?

Samenstelling Rachel Vieth