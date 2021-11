Samenwerken op afstand: Anne en Anne-Marije van afternoon stories

Vriendinnen Anne en Anne-Marije wilden altijd al ‘iets’ samen gaan doen. Toen Anne-Marije voor de liefde naar Italië vertrok, bedachten ze – met hun passie voor papier en illustraties als uitgangspunt – een plan. Inmiddels werken ze al jaren samen, op afstand, aan hun bedrijf afternoon stories.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor afternoon stories?

Anne: “We volgden allebei de docentenopleiding op de kunstacademie in Rotterdam. Daar werkten we al regelmatig met elkaar aan opdrachten en lesmateriaal. Anne-Marijes vriend komt uit Italië. Toen ze besloot om bij hem te gaan wonen, beseften we dat er iets zou gaan veranderen aan onze vriendschap. We wilden graag iets gaafs doen zodat we alsnog konden blijven samenwerken. Al snel kwamen we tot de ontdekking dat we allebei houden van mooi papier, prints, boeken en illustraties. Ik heb vroeger in een behangwinkel gewerkt, dus daar is mijn liefde voor behang ontstaan. Anne-Marije werkte bij een decoratiebedrijf en maakte daar muurschilderingen.

Het leek ons echt een droom om een eigen behanglijn te ontwikkelen. Maar we dachten dat het heel ingewikkeld zou zijn. Want hoe maak je nou zoiets? En waar begin je? Daarom gingen we in eerste instantie voor kaarten, een makkelijker product. We besloten eerst te kijken hoe het samenwerken vanuit twee landen en de verkoop zouden gaan. Nu hebben we een duurzame kaartencollectie op 100% boomvrij papier en daarnaast is het ons gelukt om de collectie uit te breiden met behang.”

Boomvrij papier? Wat is dat?

“Het wordt gedrukt in een leuke en kleine drukkerij in Amsterdam. Ze drukken daar op allerlei gerecyclede papiersoorten. Onze papiersoort is gemaakt van landbouwafval. Het wordt vermalen tot pulp, vandaar dat je in onze kaartjes ook wat structuur terugvindt. Het is niet helemaal glad, maar dat past juist goed bij onze stijl. Ons behang wordt ook in Nederland gedrukt. We laten het per klant drukken, zodat we zo min mogelijk afval hebben en niks hoeven weg te gooien. Het is hoogkwalitatief vliesbehang dat vrij is van schadelijke stoffen. Het is biologisch afbreekbaar en gedrukt op FSC-gecertificeerd papier.”

Op jullie behang en kaarten staan eigen illustraties. Waardoor laten jullie je inspireren?

Anne: “We zochten naar beelden die bij onze collectie zouden kunnen passen. Ik woon in Rotterdam en daar heb je niet zo’n weidse omgeving als bij het familiehuis in Italië waar Anne-Marije woont. We zijn begonnen met tekeningen maken uit die omgeving zodat Anne-Marije kon wennen aan het leven daar. Ze stuurde de tekeningen naar mij en ik maakte er digitale versies van.”

Anne-Marije: “Via kleine tekeningetjes liet ik aan Anne zien wat ik zag en meemaakte in Italië. Een olijfboom, een zwaluw, een Vespa-scooter, een Fiat, een Italiaans ijsje. Zo begon eigenlijk onze eerste collectie. Ik vertelde aan Anne mijn ‘stories’. Zo bleef zij op de hoogte en hadden we meteen materiaal voor onze kaartjes.”

En daar komt ook de naam afternoon stories vandaan?

“Ja inderdaad. We hadden eerst de naam paper stories in gedachten. Een combinatie van de verhalen en onze liefde voor papier. Maar die naam was helaas al in gebruik. Toen kwamen we op de naam afternoon stories. Anne-Marijes achternaam is Middag, dus alles kwam opeens samen. Nu vinden we die naam eigenlijk nog mooier dan ons oorspronkelijke idee.”

Hoe gaat de samenwerking vanuit twee landen?

Anne-Marije: “In eerste instantie was het idee dat ik ongeveer drie jaar in Italië zou blijven, maar inmiddels zit ik er al weer zeven jaar. Aan de ene kant bevalt het heel goed: de omgeving, het eten, eigenlijk alle clichés die je van Italië kent. Maar natuurlijk mis ik mijn familie en Anne heel erg. Het samenwerken met Anne blijft leuk, maar als je niet zo dicht bij elkaar woont, gaat het allemaal wel net wat langzamer.”

Anne: “We hebben een Whatsapp-groep waarin we overleggen en onze ideeën met elkaar delen. Onze privé-app is alleen voor ons privécontact. We hebben daarnaast eigenlijk alles al wel geprobeerd: FaceTime, videobellen en Skype. Het is vooral belangrijk om een duidelijke agenda te maken, omdat je niet de hele dag door contact met elkaar kunt hebben. Het is wat minder spontaan dan dat je zo bij elkaar gaat zitten. Beslissingen maken over kleuren laten we vaak liggen tot we elkaar weer in het echt zien. Maar we zijn inmiddels wel zover dat we elkaar blindelings vertrouwen in de keuzes die gemaakt worden.”

Hoe zouden jullie de vriendschap omschrijven?

Anne-Marije: “We zijn heel gedreven om samen te werken, omdat het gewoon zo leuk is. We weten zo veel van elkaar, we spreken elkaar letterlijk elke dag. We zouden zonder dit werk ook zeker vriendinnen zijn, maar ik denk wel dat dit project onze vriendschap nog sterker heeft gemaakt.”

Anne: “Dit is de meest waardevolle vriendschap die ik ooit gehad heb. Ik voel me gewoon heel fijn bij Anne-Marije. Maar ook dat we samenwerken zonder dat het ooit wrijving oplevert, maakt de vriendschap bijzonder. Ik denk weleens: hoe zou het zijn als we niet zouden samenwerken? Dan nog zou er een even stevige vriendschap zijn. Het maakt mij in elk geval erg gelukkig om dit samen te kunnen doen.”

Interview Rachel Vieth Fotografie afternoon stories