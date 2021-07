Beginnen met naaien #2: de benodigdheden

Nienke van Leverink schreef samen met Pieke Stuvel Het grote naaiboek. Pieke is een ervaren en succesvol naaister, Nienke kon daar nog helemaal niets van. In deze serie vertelt Nienke wat ze ervan heeft geleerd en geeft tips. Deze week: de benodigdheden.

Naaien is een hobby waar je hebberig van wordt: je kunt er zoveel spullen voor verzamelen als je wilt, van bijzondere stoffen tot uitdagende patronen en extra voetjes voor de naaimachine. Maar die hoeveelheid aan spullen kan wat overweldigend zijn voor de beginnende naaister. Daarom zijn we tot elf benodigdheden gekomen die je absoluut nodig hebt. En die fijne hebbedingetjes komen dan vanzelf wel.

Stofschaar

Een stofschaar is speciaal bedoeld om stoffen te knippen. Deze is extra scherp en de greep staat in zo’n hoek dat je het lemmet op tafel kunt laten rusten tijdens het knippen, waardoor de stof minder snel zal gaan zwabberen. Denk erom dat je met een stofschaar geen andere materialen knipt, zoals papier, daar wordt-ie bot van. Te koop bij de Hema, fourniturenwinkels, op de markt en online.

Lap stof

Om iets te naaien heb je stof nodig. We maken een onderscheid tussen gebreide en geweven stoffen. Gebreide stoffen (zoals tricot en sweatstof) grijpen met lussen in elkaar en zijn rekbaar. Geweven stoffen (zoals katoen en tweed) zijn opgebouwd uit horizontale en verticale draden en zijn niet rekbaar, tenzij er een enkele keer lycra is toegevoegd. Je kunt stof op de markt of in stoffenwinkels kopen.

Naalden

Je hebt machinenaalden nodig voor de naaimachine, en een setje naalden voor wat handwerk. Te koop bij de Hema, fourniturenwinkels, op de markt en online.

Draad

Naaigaren kun je zowel voor de naaimachine als naaien met de hand gebruiken. Zwart en wit zijn een goede basis. Je hebt degelijke merken als Goldmann en Gütermann en Mettler, maar ook goedkope merken. Na verloop van tijd zul je merken welk garen het best werkt voor jouw machine.

Je hebt ook nog rijggaren, dat je kunt gebruiken om stof aan elkaar vast te rijgen voordat je het naait. Dit garen is dikker en breekt sneller, en dat wil je ook bij het uithalen. Als je een lockmachine hebt, zul je daar lockgaren voor moeten gebruiken, dat met een hoge snelheid kan worden verwerkt. Te koop bij de Hema, fourniturenwinkels, op de markt en online.

Spelden

Spelden heb je nodig voor het vastmaken van een patroon of het aan elkaar spelden van wat je wilt maken. Te koop bij de Hema, fourniturenwinkels, op de markt en online.

Tornmesje

Om draden te verwijderen nadat ze al gestikt zijn, kun je het best een tornmesje gebruiken. Om een paar steken uit te halen, steek je de scherpe punt onder de draad en snijd je die door met het scherpe deel van het mesje, dat in de bocht tussen de scherpe punt en het rode bolletje zit. Om een hele naad uit te halen leg je het balletje onder de naad en de scherpe punt aan de bovenkant en laat je het mesje door de naad glijden. Het rode bolletje beschermt de stof tegen insnijden.

Meetlint en liniaal

Een meetlint heb je nodig om bij jezelf de maat op te nemen. Een liniaal of geodriehoek heb je nodig om patronen uit te tekenen of lijnen te trekken op de stof.

Patroonpapier

Dit heb je nodig als je je eigen patronen gaat tekenen. In Het grote naaiboek wordt met eenvoudige methoden uitgelegd hoe je een patroon kunt tekenen voor een rok, broek of jurk, helemaal aangepast naar jouw eigen maten. Als patroonpapier kun je in principe van alles gebruiken, van bruin pakpapier tot officieel ruitjespapier.

Naaimachine

Bekende naaimachinemerken zijn Singer, Husqvarna en Bernina, maar in principe maakt het niet uit van welk merk je naaimachine is. Een duurdere machine maakt geen betere naaister. Misschien heeft je moeder of buurvrouw nog een ongebruikte naaimachine staan, of kijk eens op Marktplaats. Het is handig als het instructieboekje er nog bij zit.

Een plek(je) voor je naaimachine

Je hebt niet veel nodig om te beginnen met naaien, maar een stevige ondergrond voor je naaimachine is wel een must.

Strijkbout

Of je er nu wel of niet van houdt: strijken en persen horen bij naaien. Zorg voor een eenvoudige strijkbout en een dunne katoenen lap die je vochtig maakt om dienst te doen als perslap. Persen is een verstilde handeling, heel anders dan het beweeglijke strijken. Druk elke keer het strijkijzer stevig op dezelfde plek voor je naar het volgende te persen gedeelte gaat.

Tekst Nienke van Leverink Fotografie Fleur/Unsplash.com