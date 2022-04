Bente leert borduren #4: deze borduur-accounts wil je volgen

Borduren suf? Echt niet. Online editor Bente klopt het stof van het wollige imago af en hoopt met deze columnserie te bewijzen dat iedereen kan leren borduren, ook zonder kundige oma. Deze keer: deze borduur-accounts wil je volgen.

Ik ben dus een beetje verslaafd geraakt aan borduren. Maar met naald en draad door een strak gespannen stof gaan is niet de enige bezigheid waar ik voor gezwicht ben. Ook kijken naar plaatjes van borduursels is een verslaving geworden.

Mijn tijdlijn op Instagram wordt gedomineerd door borduur-accounts, de een nog creatiever dan de ander, en allemaal roepen ze het ik-wil-dit-ook-makengevoel in me op. Elke keer als ik weer zo’n mooi werk voorbij zie komen, sla ik het op in een speciale map. Om later nog eens naar te kijken. Of beter: om in sommige gevallen het patroon te downloaden en zelf te maken.

Omdat ik de vervelendste niet ben, deel ik mijn opgedane inspiratie ook graag met jullie. Van deze borduur-accounts word ik ontzettend gelukkig.

Deze vijf borduur-accounts wil je volgen

Toegegeven, nog heel veel werk vind je niet op haar Instagram-feed. Maar hallelujah wat borduurt ze mooi. Ik hoop dat ze nog veel meer werk gaat maken.

Voor Vika helpt borduren tegen haar angsten. Haar favoriete steek is de satin stitch en ze blinkt uit in het creëren van de kleurrijkste bergen. Ik. Wil. Dit. Ook. Maken. Dat kan gelukkig ook, want via haar Etsy-shop verkoopt ze digitale patronen.

Het werk van Yumiko Higuchi is door een (borduur)ringetje te halen. Een Flow-collega tipte me dit account en ik zou uren door haar tijdlijn kunnen scrollen.

Hilary Leslie borduurt veel, en dat is te zien in haar tijdlijn. Dat niet alleen, ze heeft ook tientallen patronen en kits in haar webshop, dus je kunt haar kunstwerken ‘gewoon’ zelf namaken.

Erin Essiambre maakt magische borduursels en laat zich inspireren door retrosferen. In haar Etsy-shop vind je een aantal digitale patronen en wat origineel werk.

Tekst Bente van de Wouw