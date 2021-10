Wat hangen illustratoren zelf boven hun bureau? #1: de poster van Tina Sosna

Illustraties boven je werkplek, dat werkt, weten we uit eigen ervaring. Maar wat hangen de makers nou zelf graag boven hun bureau? Fotograaf en illustrator Tina Sosna vertelt erover in de Klein Geluk Box.

“Met deze illustratie wil ik mezelf eraan blijven herinneren dat ik graag veel wil lezen. Ik vind het heerlijk om me onder te dompelen in een andere wereld. En bovendien is het een mooie manier om wat meer tijd voor mezelf te nemen. Of het nu binnen is met een kaarsje en stuk taart erbij, of ergens buiten onder de bomen, op een bankje of picknickkleed: lezen doe ik overal.”

Dit is Tina’s blijmaker

Fotograaf en illustrator Tina Sosna woont met haar ­partner en kat Willow op het Duitse platteland. Ze fotografeert zo veel mogelijk met haar twee analoge camera’s: een Pentax MX en een Kodak ColorPlus 200.

Illustratie Tina Sosna Fotografie Elsa Noblet/Unsplash.com