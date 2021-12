Cadeaus die niet bij je passen: 4x wat je ermee kunt doen

Ook al ben je nog zo dankbaar en vind je het gebaar heel lief, het kán weleens gebeuren dat je een cadeau krijgt dat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Zonde als dat ongebruikt in een la blijft liggen. Vier keer wat je ermee kunt doen.

Wees creatief

Het overkomt iedereen weleens dat je een cadeau krijgt waarvan je denkt: jeetje, wat moet ik hier nou mee? In plaats van dat het cadeau ongebruikt in de trapkast blijft staan, kun je er ook een creatief project van maken. Misschien heeft de vaas die je hebt gekregen wel een fijne vorm, maar past-ie qua kleur niet bij je interieur. Met een likje verf is dat zo opgelost.

Ook spullen, zoals een kaarsenstandaard of fotolijstje kun je een andere kleur geven. En die mok met afbeelding die je niet mooi vindt, kun je beschilderen met porseleinverf. Saaie schriften en notitieboeken kun je beplakken met plaatjes of stickers en met een ongewild kledingstuk kun je ook veel kanten op. Naai er bijvoorbeeld pailletten op, ga met textielstiften aan de gang of maak beenwarmers van de mouwen van dat prikkende vest.

We delen geregeld fijne DIY’s en op Pinterest kun je ook veel inspiratie opdoen.

Ruilen

Organiseer met vrienden een ruilmiddag. Dat is ten eerste heel handig om van ongewilde cadeaus af te komen en ten tweede heel gezellig. Je kunt het een thema geven, zoals ‘De spullen die op zolder stof liggen te vangen’.

Doneren

Je kunt de voor jou ongewilde cadeaus doneren aan een kringloop of daklozenopvang in de buurt. Een boek waarvan de omschrijving je niet aanspreekt, kun je aan een buurtbieb schenken. Kleding die niet helemaal bij je past, kun je naar een aantal kledingwinkels brengen. Niet helemaal fan van die sprietige plant? Doneer die dan aan een plantenasiel. Vind je het lastig om een ongewenst cadeau weg te doen? Bedenk dat je het op deze manier een tweede leven geeft.

Kijk voor een plantenasiel in de buurt op Mamabotanica.nl en voor een buurtbieb op Minibieb.nl.

De ReShare Stores van stichting Leger des Heils verkopen gedoneerde kleding voor een klein prijsje aan mensen die het niet breed hebben of die vanuit milieuoogpunt geen nieuwe kleding willen aanschaffen.

Aan iemand anders geven

Geef het cadeau aan een ander. Misschien heb je een vriendin van wie je weet dat ze dat sieraad of die geurkaars wél heel leuk vindt. Bewaar het cadeau voor een speciale gelegenheid of geef het gewoon zomaar een keer.

Tekst Sara Assarrar Fotografie Tetiana Shadrina/Unsplash.com