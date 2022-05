Creatieve verbondenheid #4: Sasha Anisimova

Caroline Buijs is managing editor bij Flow. Ze coördineert alle creatieve producten en paper goodies en heeft veel contact met illustratoren over de hele wereld. In deze serie blogs laat ze, sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, zien wat creatieven wereldwijd doen om hun stem te laten horen en elkaar te steunen. Deze keer: Sasha Anisimova

Ik heb een nieuwe hobby: tekeningen op foto’s maken. De lege tafel in mijn tuin is ineens gedekt met een (getekend) gebloemd tafelkleed met daarop gevulde borden, glazen en een veldboeket. Aan de boom hangt een (getekend) snoer met lichtjes. Tussen de planten ligt een imaginair hondje. Op insta kijk ik graag naar foto’s met illustraties erin en zo kwam ik uit bij Sasha Anisimova.

Simpel en ogenschijnlijk alledaags

Haar tekeningen op foto’s hebben een andere betekenis, want de Oekraïense illustrator tekent onder meer op foto’s van gebombardeerde huizen. Op de plek waar je de restanten van een badkamer ziet, staat een vrouw onder de douche. Haar vriend loopt in de ruimte ernaast de deur uit met een koffie in z’n hand. Op een andere foto zit iemand ongestoord een boek te lezen in wat ooit de woonkamer van een appartement moet zijn geweest.

Grote geluksmomenten

Het zijn simpele lijntekeningen, maar ze zijn zo indrukwekkend omdat ze zeggen: een paar maanden geleden hadden we in de Oekraïne nog een niets-aan-de-hand-leven en kijk wat er nu gebeurt. Maar de foto’s zeggen denk ik ook: we geven niet op, ooit zullen we weer dat niets-aan-de-hand-leven krijgen. Waarin kleine genoegens als een warme douche, een boek lezen of met een koffie to go de deur uit lopen heel erg grote geluksmomenten blijken te zijn.

Volg Sasha op Instagram.

Meer lezen

Tekst Caroline Buijs Fotografie Kirill Gonchar