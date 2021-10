Activisme en kunst: de positieve boodschappen van Graphics and Grain

Kunst heeft de bedoeling ons te raken. En als dat gebeurt, is de stap klein om ons in te zetten voor datgene. Activisme en kunst zijn dan ook verbonden. Een schilderij, illustratie, tekst of grafisch werk dat een bepaalde snaar raakt, kan ons bewegen om ons voor dit doel in te zetten en verandering te creëren. En zo maken we via kunst de wereld een beetje beter.

Annebelle van Graphics and Grain is een freelance kunstenaar en grafisch ontwerper. Als quarantainebezigheid startte ze in april 2020 met het maken van artwork met positieve berichten. En inmiddels heeft ze van haar hobby haar werk mogen maken.

Wat is de boodschap die je via je kunst wilt uitdragen?

“Als je naar het grootste deel van mijn werk kijkt, zie je afbeeldingen van de natuur gecombineerd met positieve en opbeurende berichten om mensen te inspireren na te denken over hun huidige gemoedstoestand. Van het maken van mijn illustraties en grafisch werk tot het schrijven van het bijschrift, ik besteed veel tijd aan het nadenken over de boodschap die ik met mijn werk wil brengen. Ik hoop dat mijn werk mensen kan inspireren tot het hebben van een holistisch perspectief. En dat ik mensen kan aanmoedigen om te vertragen en de dingen om hen heen te waarderen.”

Wat is het gevoel dat je zou willen creëren met je werk?

“Ik hoop dat mijn werk een gevoel van rust oproept. En natuurlijk dat het mensen aan het lachen maakt en zo een moment van ontspanning te creëren. Het zou mooi zijn als de boodschappen mensen aanzetten tot pauzeren. Om een moment te nemen en na te denken waar de woorden iets raken in hun eigen leven.”

Kun je feedback herinneren over de impact van je werk?

“Dit moet absoluut een van de beste aspecten zijn van het online delen van mijn werk; de connectie en community die het heeft gebracht. Ik heb een paar opmerkingen en berichten ontvangen waarin mensen me vertellen dat mijn werk hen heeft geïnspireerd om iets met digitale kunst te doen of weer te werken met een creatief medium dat ze vroeger leuk vonden. Het voelt zo speciaal om te weten dat iets wat ik heb gemaakt zo veel voor iemand betekende dat het hen inspireerde om zelf ook weer te creëren.”

Tekst Nina van Hilst Artwork Graphics and Grain