Wat hangen illustratoren zelf boven hun bureau? #2: de poster van Claudia

Illustraties boven je werkplek, dat werkt, weten we uit eigen ervaring. Maar wat hangen de makers nou zelf graag boven hun bureau? Illustrator en grafisch ontwerper Claudia Guse vertelt erover in de Klein Geluk Box.

Claudia Guse, ook bekend als Cloudy Thurstag, werkt als ­illustrator en grafisch ontwerper. Ze omschrijft haar ­persoonlijker werk als gedurfd, modern en vrouwelijk.

“Het gelukkigst ben ik buiten in de natuur of thuis tussen mijn planten. Daarom vind ik mijn woonkamer nu zo fijn, ik heb er mijn eigen kleine jungle gemaakt. En doordat ik mijn hele appartement in verschillende tinten groen heb geverfd, voelt de natuur voor mij altijd dichtbij.”

Illustratie Cloudy Thurstag