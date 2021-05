De bijzondere prints van @printcessmeg

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Deze keer: @printcessmeg.

Ze is een manusje-van-alles. Meg Fatharly van @printcessmeg maakt niet alleen collages, maar ook kleurrijke illustraties en inspirerende papercuts. Zo staat haar Instagram-feed vol met afbeeldingen van papercuts die ze maakte uit (herfst)bladeren. Vaak knipt ze er een quote uit, zoals: ‘I am doing this for me’. Of: ‘Inhale, exhale’. Maar we zien ook mooie figuren, zoals planten, bloemen en dieren. Door de bladeren precies goed in het licht te houden, verschijnen de quotes ook als schaduw op de muur.

Vol kleur

Naast haar papercuts maakt ze illustraties van de natuur. We zien citroenen, sinaasappels, schelpen, zeewier en wilde bloemen. Scrollen we wat verder naar beneden, dan komen we ook de collages tegen. Complete landschappen, een vaas met bloemen, een huiskamer of een andere (werk)plek. Allemaal hebben ze één ding gemeen: ze zijn zó kleurrijk dat je er meteen vrolijk van wordt.

Over haar werk schrijft ze op haar website: ‘Ik ben heel open over hoe het is om een zelfstandig maker te zijn. Met mijn werk wil ik mensen helpen, ze aanmoedigen om hun eigen creativiteit te ontdekken.’