De kleurrijke (no waste) truien van Virgo Knits

Ze zien er niet alleen vrolijk uit, de hand gebreide truien van Virgo Knits zijn ook nog eens no waste en duurzaam.

Geen draadje wol gaat verloren bij het maken van een zero waste trui. Er wordt alleen 100% Peruaanse wol gebruikt, die op een milieuvriendelijke manier geverfd wordt om de juiste kleur te krijgen. Geen enkele trui is hetzelfde en dat maakt het zo uniek. De ene keer worden er vooral pasteltinten gebruikt, de andere keer lijkt het alsof je de regenboog draagt. De truien zijn te koop in de webshop en kunnen ook op maat gemaakt worden.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Virgo Knits