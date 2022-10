De mooiste lessen die we kunnen leren van Rupi Kaur

Insta-poet Rupi Kaur was onlangs in Nederland en hoofdredacteur Irene Smit bezocht haar optreden in Carré. Wat kunnen we leren van de dichter die haar emoties zo prachtig weet te verwoorden in gedichten en tekeningen?

”Let’s start with some poems about mental health.” Rupi Kaur, de wereldberoemde insta-poet die tegenwoordig een miljoen boeken per maand verkoopt, weet precies hoe ze haar publiek meekrijgt in haar live optredens. Ze praat over haar eigen worstelingen, maakt ze universeel en herkenbaar. Ze bereikt inmiddels een miljoenenpubliek met haar – volgens critici – eenvoudige gedichten, maar de eenvoud is ook de kracht: haar gedichten raken je gelijk. Rupi is inmiddels net dertig geworden en of je van haar werk houdt of niet, er zijn mooie lessen uit te halen. Dit zijn mijn favoriete:

Irene’s favoriete gedichten en quotes van Rupi Kaur

Een psycholoog vinden is als daten

Tijdens haar optreden zei ze: “Zie het zoeken naar een goede psycholoog of coach als daten. Ontmoet meerdere mensen en kijk met wie het echt klikt. And yes, the good ones are always taken!”

Creativiteit zit in ons

Creativiteit is geen vaardigheid die je moet aanleren, maar iets wat elk mens van nature bezit, en het gaat nooit weg:

when we stop using our creativity

it feels like we’ve lost it but

creativity never disappears

it sits inside us waiting to

come alive again

Ouder worden heeft zo zijn voordelen

what a privilege it is

to grow into the

finest version of myself

Zo zorgt Rupi Kaur voor haar mentale gezondheid

Ik had de mazzel dat ik haar een vraag mocht stellen toen ze in Amsterdam was. Ik vroeg haar wat ze deed in haar dagelijks leven om voor haar mental health te zorgen. Ze vertelde dat ze elke dag op tour begint met koffie en een postcard van de plek waar ze verblijft. Op die kaart schrijft ze over de mooie momenten die ze beleefde en de mooie dingen die ze zag in de betreffende stad. Wat een leuke manier van een soort dankbaarheidsdagboek bijhouden. Ik onthoud het voor mijn volgende vakantie.

Rupi’s boeken De zon en haar bloemen, Melk en honing en Thuis in mezelf zijn verschenen bij uitgeverij Orlando.

Haar nieuwe boek heet Healing through words en is er een waarin je zelf aan de hand van oefeningen gaat schrijven. Er staan oefeningen in die je uitnodigen om kwetsbaar en eerlijk naar jezelf te kijken en van daaruit te schrijven. Healing through words is nog niet in het Nederlands verschenen.

