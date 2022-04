Een kijkje in de journal van… illustrator Anja Mulder

Lege pagina’s vullen met verhalen, knipsels, foto’s en tekeningen. Werken in een journal kan heel ontspannend werken. Verschillende mensen gingen je al voor, ze delen een aantal van hun pagina’s.

“Ik ben illustrator en werk altijd in opdracht, hierdoor is tekenen soms meer een verplichting dan alleen maar leuk. Op mijn werkdagen kom ik niet aan mijn journals toe maar op vrije momenten wel. Op vakantie neem ik bijvoorbeeld altijd een Moleskine mee en teken ik voor de lol. Voor het vastleggen van iets moois, omdat je niet alles in een foto kunt vangen (wat soms wel in een tekening kan), omdat ik het fijn vind om te doen en ook voor de herinnering.”

Wat maak je allemaal in je journal?

“Journals bijhouden staat voor mij voor het plezier van tekenen. Het is geen dagelijkse must, soms kom ik er weken niet aan toe. Ik maak schetsjes, plak er planten en bloemen in om te drogen (mijn journals zijn halve herbariums) en schrijf flarden tekst. Als ik ze jaren later weer inkijk, ben ik meteen terug op de plek waar ik destijds in de journal tekende. In die zin werkt een journal voor mij meer als een getekend fotoalbum, ik ben minder gericht op tekst. Het fijnst vind ik beginnen in een nieuwe journal. Zo’n nieuw boekje, klaar om te gebruiken, geeft me hetzelfde gevoel als een nieuwe agenda: een vers begin, alles ligt open.”

Hoe en waarom ben jij gestart met een journal?

“In het eerste jaar van de kunstacademie werd aangeraden een dummy of journal bij te houden. Daarna ben ik er altijd mee doorgegaan.”

Welke tips zou je mensen willen meegeven die een journal willen starten?



“Koop een mooi boekje of journal, stop het in je tas en pak het erbij als je hoofd ernaar staat. Koop er ook eentje voor je kind. Als je op een terrasje zit of ergens in de natuur, is het leuk om het erbij te pakken. Tekenen in een journal werkt aanstekelijk.”