Een kijkje in de journal van… Lucia Leyfield

Lege pagina’s vullen met verhalen, knipsels, foto’s en tekeningen. Werken in een journal kan heel ontspannend zijn. Verschillende mensen gingen je al voor, ze delen een aantal van hun pagina’s. Deze keer: illustrator Lucia Leyfield.

Wat maakt het werken in een journal zo fijn?

“Het beste aan het werken in een journal vind ik dat ik tijd vrijmaak om delen van mijn dag te herbeleven. Die creatieve tijd vind ik heel mindful. Als ik geconcentreerd aan het tekenen ben, denk ik aan niets anders en dat is, met een druk werk- en gezinsleven, absoluut zalig. Zelfs als ik niets aan het tekenen ben, vind ik het leuk om alvast na te denken over wat ik ga vastleggen. Ik zeg graag dat ik altijd aan het ’tekenen’ ben of dat ik mijn onzichtbare kunstbril op heb. Door op deze manier te denken, zet ik mijn hersenen in de kunstmodus. Dat betekent dat ik nadenk en creatief naar de wereld om me heen kijk, zelf als ik niet teken.

Ik denk dat een journal een veilige plek is om te experimenteren, te spelen en fouten te maken. Ik heb veel pagina’s die ik niet zo mooi vind, maar ze zijn nog steeds heel waardevol omdat ze een leerproces laten zien. Een journal is voor mij een heel veilige plek. Ik hou van het idee dat je het kan openen en sluiten en zo een intieme ruimte te creëren. Het is een boek dat, als object, altijd warm, uitnodigend en intrigerend voor me is geweest.

Een van de dingen die ik heb geleerd van het bijhouden van een journal is hoe heerlijk het is om de wereld goed te kunnen zien en langzaam in je op te nemen door die te tekenen. Ik vind het fijn om te schetsen in een omgeving waar veel mensen zijn, bijvoorbeeld op een strand of in een café. Zodat ik goed moet kijken tijdens het tekenen en de dingen zie die zich bijna magisch openbaren. Het voelt dan alsof de wereld zijn geheimen prijsgeeft. Het helpt me om me heel kleine, schijnbaar onbelangrijke dingen te herinneren. Als ik terugkijk in mijn schetsboeken en dagboeken word ik teruggevoerd naar die tijd en die plaats.”