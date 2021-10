Van Australië tot Japan: de inspiratiebronnen van ontwerper Flora

Flora Waycott is dessinontwerper en illustrator. Ze woont in Perth, Australië waar ze zich in haar werkruimte bezighoudt met creatieve projecten. Ze vertelt erover in de Klein Geluk Box.

Waar ben je aan het doen?

“Ik werk aan heel verschillende projecten, zoals een babydagboek en een craftboek met als thema kerst. Daarnaast maak ik schilderijen in opdracht en vrij werk voor een expositie in mijn expositieruimte.”

Hoe deel je je werkdag in?

“Ik ben verhuisd naar een gedeelde werkruimte met andere creatieven en begin vaak vroeg in de ochtend. Het heldere licht dat door de grote ramen binnenkomt, is heel fijn om bij te schilderen. De avonden zijn om te ontspannen en te koken: ik werk alleen tot laat als het echt niet anders kan.”

Hoe ben je in Perth terechtgekomen?

“Ik ben half Japans en half Brits, mijn vriend Nick is Brits. Ik ben geboren in Engeland, en in 1988 verhuisde ons gezin naar Japan. Vijf jaar later ­gingen we terug naar Engeland, waar ik in 2003 Nick ontmoette. Na nog een paar jaar Engeland wilden we graag naar het buitenland, gewoon om te ­kijken waar we nog meer zouden kunnen wonen. We hadden het geluk dat Nick een baan kreeg aan­geboden in Nieuw-Zeeland, waar we bijna negen jaar zijn gebleven. In 2018 besloten we te verkassen naar Australië, en na twee jaar Sydney wonen we nu in Perth. De stranden zijn hier mooi en de winters mild, de zon schijnt veel en er wonen vriendelijke mensen.”

Je ontwerpt dessins en bent daarnaast illustrator. Waar begon je mee?

“Ik heb ­textiele vormgeving gestudeerd: weven, breien, bedrukken… Na mijn studie heb ik in Londen een paar jaar als textiele vormgever gewerkt, ik ontwierp vooral kinderkleding. Daar kwamen een heleboel tekentechnieken bij kijken. Hoewel het niet het belangrijkste onderdeel van mijn werk was, vond ik dat wel het leukst om te doen. Dat is ook niet zo gek trouwens, want in Japan is iedereen met tekenen en kunst bezig. Als kind deed ik ook nooit mee aan sportieve spelletjes in de pauze – ik zat altijd binnen te tekenen.”

Waar haal je je inspiratie vandaan?

“Een groot deel van mijn werk heeft iets jongs en speels; ik besteed veel aandacht aan de fijne details. Dat heeft denk ik te maken met mijn Japanse achtergrond, de esthetiek van dat land komt terug in mijn werk. Ik hou van het geduld dat de mensen daar hebben en de aandacht die ze hebben voor details – zelfs bij het inpakken van cadeautjes. Ik woon dicht bij de kust en loop vaak richting de zee om me te laten inspireren door de planten en dieren die ik daar tegenkom. Ook let ik op spullen die ik onderweg zie: pennen, boeken… overal kan ik ideeën uit halen voor een tekening of een dessin.”

Tekst Nina Siegal Fotografie Rae Fallon