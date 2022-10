Illustrator Femme tekent en schrijft over haar nieuwe leven in Noorwegen #3: het koude water

Illustrator Femme ter Haar verhuisde onlangs naar Noorwegen. In deze rubriek schrijft en tekent ze over haar nieuwe leven. Deze keer: het koude water.

“Mijn favoriete nieuwe Noorse gewoonte? Een paar keer per week een ochtendduik nemen in de zee. Op nog geen twee minuten lopen van ons huis vind je een houten kade, waar je met trappetjes de zee in kunt. Het water is echt koud, tijdens onze eerste duik in maart was het amper vijf graden. Inmiddels is het water zo’n vijftien graden, nog steeds best fris.

Het is elke keer weer een kleine overwinning. Maar voordat er tijd is om trots te zijn, trek ik eerst zo snel mogelijk warme kleding aan om daarna op te warmen met een kopje koffie.”

Illustratie Femme ter Haar