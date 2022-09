Kunstenaar Martta García Ramo vraagt zich in haar werk af: ‘Zien we elkaar nog wel echt?’

Kijken we nog wel goed naar elkaar? De Spaanse Martta García Ramo vraagt zich dat af in haar olieverf-schilderijen van zebrapaden van over de hele wereld.

De Spaanse Martta García Ramo uit Zaragoza wandelt graag door wereldsteden. Altijd met een camera, waarmee ze foto’s van zebrapaden maakt om die vervolgens om te toveren tot olieverfschilderijen. Niet elke voetganger is ‘ingekleurd’, een aantal is slechts een silhouet – letterlijk zonder gezicht. Waarom? Omdat we niet altijd even nauwkeurig naar elkaar kijken, vindt García Ramo. ‘Daardoor zien we soms niet de mens achter de persoon. Misschien omdat we niet altijd verder durven te kijken dan wat we op het eerste gezicht begrijpen.’ Daarnaast vraagt ze zich af: besta je nog wel wanneer je niet zichtbaar bent op social media?

Tekst Caroline Buijs Schilderijen Martta García Ramo