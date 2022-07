Lina Hamer verkoopt vintage kleding en zelfontworpen, duurzame items

Lina Hamer uit Utrecht heeft een liefde voor handgemaakte kleding uit de jaren zestig en zeventig. Daarom verkoopt ze vintage kleding en zelfontworpen, duurzame kleding in haar online kledingwinkel Moonshine Vintage.

Wat ben je aan het doen?

“Sinds een paar jaar combineer ik mijn liefde voor analoge fotografie en handgemaakte kleding uit de jaren zestig en zeventig. Vintage is gewild; stukken uit die periode zijn steeds moeilijker te vinden. Daarom ontwerp ik ook zelf duurzame westernblouses, geïnspireerd op de stijl uit de jaren vijftig. Een kleermaakster maakt de blouses en samen met mijn vriend borduur ik ze met een heel oude machine die ik in Frankrijk heb gekocht. Het begon een jaar of drie geleden, toen ik in Keulen een paar bijzondere blouses en jurken vond. Ik maakte er mooie foto’s van en zette ze online. Binnen een dag was alles uitverkocht, ik wist niet wat me gebeurde. Dat was het begin van mijn online kledingwinkel Moonshine Vintage.”

Waar komt je liefde voor vintage vandaan?

“Als kind ging ik al met mijn ouders naar kringloopwinkels en rommelmarkten. Daarna sprong ik achter mijn moeders naaimachine om er iets eigens van te maken. Ik kom uit een hippiegezin en keek altijd met bewondering naar de geborduurde blouses en lange jurken uit de jaren zestig en zeventig. Ik herinner me mijn eerste vintage item nog: ik was tien en mijn moeder bracht van de kringloop een witte seventies-jurk mee. Daar was ik zo blij mee. Toen ik eruit groeide, heb ik het nog jaren als jasje gedragen.”

Hoe ga je te werk?

“Ik zoek overal: op markten, tijdens garageverkopen, in het buitenland, online. De kunst is om goed te kijken naar de kwaliteit van de stoffen. Als ik een oude, handgemaakte blouse vind, voelt het alsof ik de loterij heb gewonnen. Het raakt me altijd als ik weer afscheid moet nemen van een geliefd exemplaar, dus maak ik van elk stuk een foto als herinnering. Ooit vond ik een zeldzame, zalmkleurige galajurk van mijn idool, ontwerper Ossie Clark. Toen ik die op Instagram plaatste, wilde iedereen hem hebben, maar die jurk doe ik dus nooit weg. Er is een grens, haha.”

Denk je dat het duurzame aspect vintage zo populair maakt?

“Mensen worden zich steeds bewuster van hun impact en van het feit dat fast fashion het milieu schaadt. Met een mooi vintage stuk investeer je in iets unieks, wat een leven lang meegaat. Volgens mij is dat heel waardevol in deze snelle wereld.”

Meer lezen?

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Lina Hamer