Mariska draagt alleen nog maar tweedehands kleding: “Het is bizar om te zien wat mensen weggooien”

Mariska van der Haven begon een tweedehandskledingzaak toen ze in 2019 gedag zei tegen fast fashion.

Wat ben je aan het doen?

“Ik vis de mooiste tweedehandskleding uit de bergen in het sorteercentrum. Soms zitten de kaartjes er nog aan. Het is bizar om te zien wat mensen allemaal weggooien. In Hoofddorp, waar ik de inkopen doe, komt iedere week vijftienduizend kilo binnen uit vijf gemeenten. Moet je nagaan hoeveel er in heel Nederland wordt afgedankt!

Ik heb altijd een liefde gehad voor mode, totdat ik erachter kwam dat die leuke kleren helemaal niet zo leuk worden gemaakt. Met mijn winkel en het gratis e-book dat ik over de kledingindustrie heb geschreven, hoop ik mensen aan te zetten tot bewuster shoppen.”

Wat schudde jou wakker?

“Tijdens een groepsreis door Marokko in 2018 bezocht ik een leerlooierij in Fez. Mannen werkten in korte shorts en hemdjes tussen baden vol chemicaliën. De stank was niet te harden. Dit kan niet de bedoeling zijn, dacht ik. Ik ben gaan lezen. Wist je dat de mode-industrie de tweede meest vervuilende industrie op aarde is, nog vóór vlees en plastic? En dan heb ik het nog niet over kinderarbeid. Of de ingestorte textielfabriek in Bangladesh waar in 2013 twaalfhonderd mensen omkwamen die daar voor twintig cent per dag werkten.

Januari 2019 besloot ik te stoppen met het kopen van nieuwe kleding. Omdat ik wel af en toe iets anders wilde, organiseerde ik een closet sale in de Liefsfabriek, een creatieve broedplaats in de buurt. Dat was een groot succes, ik wilde meer!”

Je dacht: ik open mijn eigen zaak?

“Eerst heb ik nog zes closetsales georganiseerd. Toen de Liefsfabriek dicht moest, stond ik voor de keuze: stoppen of zelf een pand zoeken. Ik vond een plek in Alphen aan den Rijn en opende de deuren op één februari. Vijf weken later kwam corona om de hoek kijken en ben ik een tijd dicht geweest. In die periode zette ik mijn webshop op.”

Wat is je droom voor de toekomst?

“Naast de winkel heb ik nog een andere baan, maar uiteindelijk hoop ik dagelijks met tweedehands kleding bezig te kunnen zijn. Twee zussen kwamen me eens vertellen dat ze sinds de opening geen nieuwe kleding meer hadden gekocht. Dat is toch geweldig?”

Wordeenswakker.nu is de website van Mariska.

Het gratis e-book ‘Hoe ik gedag zei tegen fast fashion’ vind je hier.

Tekst Eva Loesberg Fotografie Anouk de Kleermaeker