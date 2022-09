Nichtjes Sally en Trees hebben een Nederlandse wijngaard

Nichtjes Sally en Trees hebben sinds 2018 een Nederlandse wijngaard in Broek in Waterland, waar ze natuurwijn maken

Wat zijn jullie aan het doen?

Sally: “Jaren geleden hadden we allebei een ontzettend drukke baan en Trees belandde in een burn-out. We wilden graag iets anders, maar wat? Er groeide een druivenrank langs mijn huis en die bracht me op het idee: waarom werden we geen wijnboerinnen? We volgden een wijnbouwcursus, namen een stuk land over van een boer in de buurt en plantten in 2018 de eerste stokken.”

Hoe is het om als familie samen te werken?

Trees: “Het samenzijn met Sally is echt een feestje. Onze moeders zijn er twee van een eeneiige drieling, dus we voelen ons eerder zussen dan nichtjes. We hebben altijd al iets met z’n tweeën willen ondernemen. Het leuke is: van onze opa Salomé hebben we wijn leren drinken, dus toen we een druif ontdekten met dezelfde naam, schaften we die meteen aan. Als eerbetoon aan onze opa.”

Wat is het unieke aan jullie bedrijf?

Sally: “Hoe verder je noordwaarts komt, hoe minder wijnbouw voorkomt vanwege het klimaat. Dat we daarnaast twee jonge wijnboerinnen zijn, is ook nogal uitzonderlijk. Tijdens de cursus, die vooral werd bezocht door gepensioneerde mannen, hadden we niet altijd het idee serieus genomen te worden. Des te leuker dat we het toch doen.”

Hoe bevalt het om meer in de natuur te zijn?

Trees: “Ik heb in Amsterdam geen tuin, dus voor mij is buiten zijn extra fijn. Alleen al van de fietstocht naar de wijngaard geniet ik enorm. Onderweg fotografeer ik paddenstoelen of bloemen en bij aankomst word ik begroet door Sally’s kippen. Het is heerlijk om even aan de stad te ontsnappen en bij te tanken. De beste therapie die je kunt hebben.”

Sally: “De balans is fijn. Ik werk naast dit project ook als tandarts en heb best een hectische baan. Het buitenleven brengt rust. Als je natuurwijn maakt, laat je de natuur zijn gang gaan. Soms valt de oogst tegen, dat is het risico van natuurwijn, maar we laten ons niet uit het veld slaan. Het is zo mooi om het hele proces te volgen en de insecten te zien. Je krijgt steeds meer respect voor de natuur.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Reinier RVDA