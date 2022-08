Smileys, palmbomen en bloemen: Iefke de Roos maakt uniek keramiek

Geen standaard servies in de kast, maar een gezellige plank vol met unieke items. Dat kan zeker met het keramiek dat Iefke de Roos maakt en verkoopt als The English Boys.

Met een (half-) Engelse man en zoon plus een voorliefde voor seventies’ en nineties’ Britpop, hoefde Iefke de Roos niet lang na te denken over de naam van haar bedrijf: The English Boys. Ze maakt oudroze mokken, vazen, wandborden en sieradenschaaltjes die beschilderd zijn met smileys, palmbomen en bloemen. Elk stuk is met de hand gevormd en daardoor uniek.

Meer lezen?

Tekst Nina van Hilst Fotografie The English Boys