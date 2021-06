De kleurrijke illustraties van @ohhappydani dealen met ‘moeilijke’ dingen

Een Instagram-account om te onthouden is @ohhappydani. Wij worden geïnspireerd van haar kleurrijke illustraties waar ze ‘moeilijke’ dingen uit het leven in verwerkt.

Op @ohhappydani vind je de illustraties van Danielle Coke. Deze zijn kleurrijk en stemmen meteen vrolijk, maar stiekem leert ze je ook op een andere manier te kijken naar ‘moeilijke’ dingen. Zo levert een storm, letterlijk of figuurlijk, je eigenlijk ook veel goede dingen op. Op haar website vertelt Danielle: ‘My artwork seeks to encourage faith, inspire justice, and guide you through loving your neighbors well.’

Illustratie @ohhappydani