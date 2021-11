De veranderaars #2: ontwerper Tamara maakt wol van dennennaalden

Vijf veranderaars vertellen in Flow 9 hoe zij verandering teweegbrengen. Zodat de wereld van morgen anders is dan de wereld van vandaag. Zo maakt ontwerper Tamara Orjola wol van dennennaalden.

Hoe maak je wol van dennennaalden?

“Tijdens mijn studie aan de Design Academy experimenteerde ik veel en zo kwam ik erachter dat er vezels in dennennaalden zitten. Ik heb een manier ontwikkeld om die te extraheren. Door ze te weken, stomen, pletten, kaarden, binden en drukken kun je er papier, textiel of composieten van maken. Elk jaar worden er in Europa zeshonderd miljoen dennenbomen gekapt. Het hout, de hars, alles wordt gebruikt behalve de naalden, terwijl die dertig procent van de massa van zo’n boom beslaan. Als we verder willen verduurzamen, denk ik dat we beter moeten kijken naar alle natuurlijke bronnen die we nu ‘weggooien’.”

Hoe kwam je op het idee?

“Ik groeide op in Letland, naast een dennenbos. De connectie met de natuur leeft in Oost-Europa veel meer dan hier. Waar komt ons eten vandaan? Wat voor prachtige natuurlijke bronnen hebben we? Mijn grootouders leerden me alles over de planten, plantmedicijnen en welke paddenstoelen je kunt eten. Dat het hout van je stoel van een boom komt die wel zeventien jaar nodig heeft gehad om te groeien, daar staat in Nederland bijna niemand bij stil. Voor mij waren dennenbomen een onderdeel van mijn leven. Uit de hars groeit barnsteen, mijn moeder weekte dennenappels als ik aan het hoesten was. Alleen met die naalden werd tot voor kort nog niets gedaan.”

Waarom koos je textiel en niet papier?

“De textielindustrie is een van de vervuilendste industrieën van de wereld. Als er alternatieven komen voor het dominerende gewas katoen, kan de impact groot zijn. Voor mijn afstudeerproject maakte ik kleden en stoelen. Het werd heel goed ontvangen. Ik reisde naar symposia over de hele wereld om er te spreken en mocht komen praten bij Ikea. Maar daar dachten ze dat ik al veel verder was in het productieproces, terwijl ik net was afgestudeerd met een kunstwerk. De stap van ontwerpen naar ondernemen is groot. Ik heb drie jaar getwijfeld, totdat ik niet meer wilde denken: wat als… Dus ben ik een start-up begonnen. Voorlopig verdien ik er niets mee, ik investeer alleen en leef van freelance opdrachten.”

Wat is je droom voor de toekomst?

“Over drie tot vijf jaar hoop ik mijn textielvezel op de markt te kunnen brengen. Ik wil uitgroeien tot een bedrijf dat alle expertise heeft als het gaat om het creëren van duurzame materialen.”

Meer lezen?

Interview Eva Loesberg