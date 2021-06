De Winkel op Wielen: Lotte en Meike bedachten een rijdende shopbeleving

De Winkel op Wielen is een rijdende winkel met een bijzonder aanbod waarbij herkomst, karakter en beleving centraal staan.

Volgepakt met moois en lekkers toeren Lotte van der Duin en Meike Heynens in hun gepimpte SRV-wagen door het land. Het idee voor De Winkel op Wielen ontstond toen hun evenementenbureau vorig jaar stil kwam te liggen.

Meike: “Met onze bus kunnen we de Nederlandse, vaak duurzame merken waar we voor werken nu toch onder de aandacht brengen. Kookboeken, verse sappen, rugzakken, granola en honden- en kattenvoer: we hebben van alles. Maar ook voor koffie met een praatje zijn mensen welkom.”

De bus rijdt van dinsdag tot en met zaterdag door Noord- en Zuid-Holland.

Op de website Dewinkelopwielen.nl kun je de route live volgen.

Op het Instagram-account @de_winkel_op_wielen vind je meer informatie over de producten.

