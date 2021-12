DIY uit het boek Slow Living: botanisch kleien

Klei. Juist, net zoals in de kleuterklas. Maar dan leuker. Fotograaf en auteur van het boek Slow living Eva Krebbers deelt een DIY uit haar boek: botanisch kleien.

Botanisch kleien kan het hele jaar door. Zeker wanneer je beschikt over een voorraadje verse of gedroogde bloemen/bladeren. Maar in de herfst, wanneer het buiten regent, vind ik het extra fijn. Bovendien vallen de blaadjes dan van de bomen, zodat je buiten in de bossen mooie exemplaren kunt zoeken om mee te werken.

Benodigdheden:

Kies een kleur klei die je mooi vindt, en een kleisoort die aan de lucht droogt.

Bloemblaadjes, bloemen en/of bladeren. Kan zowel vers als gedroogd.

Mesje

Een drinkglas: om de klei mee te rollen en ronde vormen mee uit te snijden.

Optioneel: (water-)verf.

Eventuele specifieke benodigdheden die bij de variaties vermeld worden.

Hoe ga je te werk?

De basis: kneed de klei met je handen totdat die lekker zacht en soepel is. Ik moet daarbij overigens altijd denken aan het volgende gedicht (wat helemaal niet gaat over kleien, maar toch ook weer wel): Vanavond, als vele andere een avond zonder minnaar, zal ik brood bakken en mijn knokkels laten zinken in het zachte deeg (Patricia Donegan). Maar goed, we dwalen af. Wanneer je klei goed is gekneed, pak je een stuk en rol je dit met een glas uit tot een dikke plak. Bepaal welke van de onderstaande opties je wilt maken, en snijd of kneed de gewenste vorm in je klei. Neem je bloem of blad, en rol zachtjes, – wederom met het glas – in je klei, zodat je een duidelijke afdruk achterlaat. Je kunt ervoor kiezen om het bloemetje te laten zitten, of je peutert het er voorzichtig weer uit, zodat je alleen een afdruk overhoudt. In dat laatste geval is het makkelijker om de klei eerst wat te laten drogen, en dan pas de bloem te verwijderen. Het drogen van de klei gebeurt aan de lucht. Leg je creaties op een plek waar niemand anders bij kan, en voel de volgende dag of je klei helemaal droog is.

Desgewenst kun je je kleicreatie nog extra diepte geven door er met waterige verf overheen te gaan, of er spetters op te maken. Leef je uit!

Variaties op de basis:

Botanische labels: (leuk om aan een cadeautje te hangen, of om als etiket te gebruiken): volg de basis, en maak een dunnere plak van ongeveer een halve centimeter. Duw met de bovenkant van het glas cirkels uit de klei. Met een mes maak je een gaatje in de bovenkant, zodat je er later een touwtje doorheen kunt halen.

(leuk om aan een cadeautje te hangen, of om als etiket te gebruiken): volg de basis, en maak een dunnere plak van ongeveer een halve centimeter. Duw met de bovenkant van het glas cirkels uit de klei. Met een mes maak je een gaatje in de bovenkant, zodat je er later een touwtje doorheen kunt halen. Variatie 2.0: je kunt van deze labels ook een mobiel maken door de rondjes aan een stokje te binden. Extra mooi wanneer je hiervoor kleurrijke bloemblaadjes gebruikt die je in de klei laat zitten.

je kunt van deze labels ook een mobiel maken door de rondjes aan een stokje te binden. Extra mooi wanneer je hiervoor kleurrijke bloemblaadjes gebruikt die je in de klei laat zitten. Paper weight: volg de basis, maar neem een iets zwaarder hompje klei. Maak hier een mooie vorm van, die zwaar genoeg is om een stapel papier op zijn plek te houden. Druk er een print in, laten drogen, en klaar!

volg de basis, maar neem een iets zwaarder hompje klei. Maak hier een mooie vorm van, die zwaar genoeg is om een stapel papier op zijn plek te houden. Druk er een print in, laten drogen, en klaar! Moestuinlabel: bij deze variatie snijd je geen cirkel uit, maar maak je een smalle rechthoek met aan één kant een spitse punt. Ik zou zeggen: zo’n 20×4 centimeter. Druk aan de bovenkant je groente of kruid in de klei (natuurlijk extra leuk om de daadwerkelijke plant te gebruiken), of gebruik stempelletters om de naam van de plant erin te drukken. Zorg wel dat je de kant die in de grond zit aflakt met een waterbestendige verf, anders wordt je label zacht door de vochtige aarde.

bij deze variatie snijd je geen cirkel uit, maar maak je een smalle rechthoek met aan één kant een spitse punt. Ik zou zeggen: zo’n 20×4 centimeter. Druk aan de bovenkant je groente of kruid in de klei (natuurlijk extra leuk om de daadwerkelijke plant te gebruiken), of gebruik stempelletters om de naam van de plant erin te drukken. Zorg wel dat je de kant die in de grond zit aflakt met een waterbestendige verf, anders wordt je label zacht door de vochtige aarde. Ringenbakje met bladafdruk: neem wat meer klei, en rol die uit tot een egale vlakke plak met een dikte van ongeveer een halve centimeter. Deze plak moet groter zijn dan het blad waarmee je wil ‘printen’. Leg je (herfst-)blad op de plak klei, en rol er met je glas stevig overheen voor een egale afdruk. Snijd met een mesje voorzichtig langs de rand van je blad, zodat je een blad van klei hebt. Maak van aluminiumfolie een flinke prop; dit wordt de inhoud van je ringenbakje, dus pas aan naar gelang de hoeveelheid sieraden die je erin wilt doen. In plaats van aluminiumfolie, kun je ook een bergje in de zandbak maken. Drapeer je plak klei-met-blad over je prop aluminiumfolie of zandbergje, en zorg dat die een mooie vorm krijgt. Laat je klei daar drogen. Wanneer je klei helemaal droog is, peuter je het blad eraf en is je ringenbakje klaar voor gebruik. Bling bling!

Eeuwig groen

Je kunt bovenstaande principes ook toepassen met cement of beton in plaats van klei. Ideaal wanneer je nog een restje cement over hebt van een verbouwing of tuinproject. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een mooi groot rabarber- of pompoenblad. Maak in een zandbak een bergje in de gewenste vorm, en drapeer daar je blad eroverheen. Vervolgens klieder je het cement of beton over je blad, en laat de randjes van het cement netjes tot aan de rand van het blad te lopen. Ter plekke laten drogen, en je hebt een prachtige robuuste schaal voor in je tuin. Ook leuk als vogelbadje.

Meer lezen

Tekst en fotografie Eva Krebbers (Tumbleweed and Fireflies Photography) uit Slow living