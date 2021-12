DIY uit het boek Slow Living: zorg voor sprookjesachtig licht in huis met deze lantaarn

Nu we meer tijd binnenshuis doorbrengen, is het fijn om de natuur naar binnen te halen én om voor sprookjesachtig licht te zorgen. Fotograaf en auteur van het boek Slow living Eva Krebbers deelt een DIY uit haar boek: een lantaarn.

“Deze activiteit leent zich er uitstekend voor om samen met kinderen te doen. Maar deze sprookjesachtige lampion is ook heel leuk om zelf te maken, voor een betoverende gloed in je huiskamer, tuin of op je terras. De ideale bezigheid voor een druilerige winterdag; muziekje op, warm drankje er bij, spinnende kat op schoot (optioneel) en plakken maar.”

Benodigdheden:

behanglijm

dun doorschijnend papier (tissue- vloei- of zijdepapier)

plat gedroogde bloemen of blaadjes

kwastje

kom

ballon

touw

ijzerdraad

waxinelichtje

Zo ga je te werk

Maak een kleine hoeveelheid behanglijm aan volgens de beschrijving op de verpakking. Dit heeft vaak een halfuur de tijd nodig om te staan, zodat het goed gaat plakken. Blaas je ballon op. Dit wordt de grootte van je lantaarn. Trek met een stift een rechte lijn aan de onderkant van de ballon (bij het flubbertje) – tot daar ga je namelijk plakken. Zet je ballon hiervoor eventueel in een kom of bloempot zodat je een rechte lijn kunt trekken. Scheur je papier in kleine stukjes van ongeveer vijf bij vijf centimeter, wees niet te netjes! Bejubel jezelf met deze zelf gescheurde confetti en veeg daarna alles weer bij elkaar. Plaats je ballon in een kom, zodat ‘ie niet kan wegrollen. Begin vervolgens aan de bovenkant van de ballon met het aanbrengen van een eerste laagje papier. Ga door tot je bij de streep bent aangekomen, maar gebruik voor dit eerste laagje alléén water. Zo krijg je de ballon er straks namelijk makkelijker uit. Breng nu een tweede laag papierstukjes aan mét behangerslijm, en strijk de eventuele rimpels glad. Zorg dat de snippers elkaar een beetje overlappen, en strijk ook wat lijm over de snippers zodat ze goed doordrenkt raken. Laat drogen. Nu kun je je creativiteit de vrije loop laten en je gedroogde bloemen met behangerslijm op de ballon plakken. Eventueel plak je er meteen weer een laagje papier overheen – om diepte te creëren of omdat de bloem anders niet goed blijft plakken. Eindig met een laatste laagje papier – in totaal heb je minimaal vier laagjes nodig voor genoeg stevigheid. Ook hier kun je weer bloemen of blaadjes in verwerken, die je ook zal blijven zien als je lantaarn uit is. Laat drogen. Tijd om de ballon door te prikken en eruit te halen. Eventueel kun je de rand nog recht knippen. Je lantaarn is nu bijna klaar… Prik een klein stukje ijzerdraad door de zijkant en draai dit tot een ringetje. Herhaal aan de andere kant. Knoop nu je touw aan de ringetjes, en is je lantaarn is klaar om te shinen! Plaats er een waxinelichtje in, hang ‘m buiten in een boom, of maak er meteen meerdere die je binnenshuis aan een stok hangt als feeërieke (tafel)verlichting.

O ja, de gemaakte behanglijm kun je langer bewaren door er huishoudfolie overheen te doen. Als je klaar bent niet door de gootsteen spoelen natuurlijk, tenzij je een leuke loodgieter hebt…

Meer lezen

Tekst en fotografie Eva Krebbers (Tumbleweed and Fireflies Photography) uit Slow living