Ilse bouwt een camper #2: waar begín je?!

Met een omgebouwde bus Europa door (en festivals af) was altijd al een droom van Flow’s Ilse Savenije. Maar eerst moet die camper nog gebouwd worden. In deze serie beschrijft ze het stap voor stap. Deze keer: waar begín je?!

Het idee is er, de camper gaat er komen. Maar dan komt de vraag waar elk project – groot of klein – mee van start gaat: uh, hoe eigenlijk?

Het leuke aan zelf een camper bouwen is dat je helemaal zelf kunt bedenken hoe hij wordt. Maar dat is ook gelijk de valkuil. Want als alles mogelijk is, hoe kies je dan? Eén blik op Pinterest en ik zie al wat er allemaal kan (rieten opbergmanden als laatjes, planten op plankjes vastgeklittenband, retro gordijntjes, een douche onder de achterklep, om maar wat te noemen). Voor al die ideeën heb ik wel zes bussen nodig.

Maar ik raak ook verstrikt in wat er schijnbaar allemaal móet, en waar ik niet meteen enthousiast van word (bedenken hoe de watertoevoer werkt, elektrasystemen uittekenen, papierwerk als RDW-keuringen en bijzondere belastingtarieven aanvragen). Mijn vriend zit er lekker in, in dat uitzoeken, bij mij begint mijn hoofd een beetje te tollen.

Knagende ratten

En dan begin ik een patroon bij mezelf te herkennen dat ik vaker laat zien als ik niet zo goed weet hoe of wat. Ik maak heel veel lijstjes, overzichten, schema’s. Ik hang een planning op, maak een gedeelde Google Drive aan, net als een tweepersoons appgroep: BUS. Maar eigenlijk komt er niks tastbaars van de grond. Veel plannen om het plannen, maar echt uitzoeken en doen? Nee.

Gelukkig herken ik het tegenwoordig wat beter, en weet ik wat te doen. Ik denk terug aan twee begrippen waarover ik leerde tijdens een cursus Omgaan met werkdruk: de knagende rat, en het witte schaap. Knagende ratten zijn projecten of taken die je voor je uitschuift, vaak omdat je ze veel te groot of gecompliceerd maakt in je hoofd. Ondertussen knagen, nee, vréten ze aan je. Chaos. Door de boel uit elkaar te trekken, wordt zo’n klus een wit schaap, mak en handelbaar. Ik vraag mezelf daarom af: wat weet ik al? Wat kan ik nog niet? Waar heb ik hulp bij nodig, en van wie? En waar maak ik me zorgen over?

Dompelpomp?

Ik maak nog eens een overzicht van wat er moet gebeuren, voor zover dat mogelijk is. En ik probeer iets wat voor mijn gevoel zo weinig direct resultaat oplevert: ik begin maar gewoon. Met camperbouw-video’s kijken op YouTube, om losse floddertjes op te vangen, die hopelijk later een logischer geheel gaan vormen.

Het duurt even, maar na een paar weken (of waren het maanden?) heeft mijn vriend het gevoel dat hij met mij kan overleggen over dingen, in plaats van dat ik geen idee heb als hij begint over een dompelpomp of zelftapschroeven of een slimme dynamo. En ja, inmiddels weet ik beter.

Ondertussen is hij oprecht blij dat ik me het verzorgen van die gordijntjes en rieten opbergmanden heb toegeëigend.

Twee keer blij

En wat blijkt: in de loop van de tijd is het – zoals elk groot of klein project – of de puzzelstukjes gewoon echt in elkaar vallen. Al zal het laatste stukje pas gelegd zijn op de dag dat de camper op Marktplaats of bij de sloop terechtkomt, want misschien is het met een camper net als met een boot: je bent twee keer blij. De dag dat je hem koopt, plus de dag dat je ervan af bent. Maar dat is voor later, eerst nog beginnen.

Hoe begin je wel? 7 tips

Bekijk zelfbouwfilmpjes op YouTube, word lid van Facebook-groepen en het camperforum, en lees en kijk wat anderen hebben gedaan. In het begin is het echt een vage brij, maar in de loop van de tijd wordt alles steeds duidelijker. Vooral filmpjes kijken vond ik fijn in het begin, om gewoon een idee te krijgen van hoe zo’n lege bus in elkaar zit, of wat er überhaupt bij komt kijken. Binnenkort deel ik mijn favoriete YouTube-kanalen en websites met info. Bekijk andere (zelfbouw)campers als je ze ergens tegenkomt op straat of op campings of festivals. Spreek mensen aan, dat vinden ze vaak alleen maar leuk. Stel vragen in Facebook-groepen, op fora en in winkels. Mensen in bouwmarkten, kampeershops of andere gespecialiseerde winkels kunnen je gerichte informatie geven die je nodig hebt. Maak lijstjes of briefjes van wat er nog moet gebeuren. Dat overzicht is nooit compleet, maar op den duur krijg je wel een beeld van hoe, wat, waar, wanneer. Schets een plattegrond van je camper, hoeft niet mooi, dat dwingt tot nadenken hoe je iets in elkaar gaat zetten. Accepteer dat je niet altijd de goede keuze zult maken. Bij een eventuele volgende camper bouwen zullen dingen al anders gaan, maar soms moet je gewoon beginnen en keuzes maken, ook al eindig je met een watersysteem of inbouw waarvan je later denkt: had beter gekund. Maak een wit schaap van de knagende ratten en stel jezelf de vragen: wat weet ik al? Wat kan ik nog niet? Waar heb ik hulp bij nodig, en van wie? En waar maak ik me zorgen over?

Tekst en foto’s Ilse Savenije Fotografie portret Danique van Kesteren