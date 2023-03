Moderne (en makkelijke) breipatronen voor de lente en zomer 2023

Breien hoeft helemaal niet moeilijk te zijn, ontdekte online editor Bente. Met deze moderne breipatronen voor beginners maak je zo’n trui of ander kledingstuk voor de lente en zomer 2023 helemaal zelf.

De Anker Tee van Petite Knit

Petite Knit blijft toch een van mijn favoriete websites voor breipatronen. Deze Anker Tee is ideaal voor beginners omdat er ook video’s met instructies bijzitten. Handig! Op de website lees je welke wol er gebruikt is voor het patroon, maar je kunt altijd een eigen alternatief zoeken, zolang de naalddikte voor de wol maar hetzelfde is.

Sunday Cardigan Mohair Edition van Petite Knit

Vooruit, nog een patroon van Petite Knit. Deze keer voor een vest op de frisse lentedagen en zomeravonden. Ook bij dit patroon vind je verschillende instructievideo’s. Het kledingstuk wordt gebreid met mohair, waardoor het een luchtige look krijgt.

Shine Short Sleeve van November Knits

Ook dit breipatroon voor beginners is gebreid met mohair. Omdat het zo luchtig is, kun je het zowel in de lente (met een jasje) als in de zomer dragen. Net als de Sunday Cardigan, wordt ook dit patroon gemaakt met twee strengen, wat inhoudt dat je dus met twee draden tegelijk werkt.

Vest No. 2 Spring Edition van My Favourite Things Knitwear

Ideaal gilet wel, omdat je het in de lente én zomer kunt dragen. In het voorjaar doe je er gewoon een blouse onder, als het erg warm is buiten hoeft dat niet meer. Ook voor dit vest wordt mohair gebruikt als materiaal.

Gepubliceerd op 20 maart 2023