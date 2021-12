Moderne (en makkelijke) breipatronen voor deze winter

Een mooie trui of muts breien hoeft helemaal niet moeilijk te zijn, ontdekte online editor Bente. Met deze moderne breipatronen voor beginners maak je zo’n trui of ander kledingstuk voor deze winter helemaal zelf.

De Classic Beanie van Miskunn

Ik had wat bollen wol over en besloot deze klassieke muts te maken van Miskunn. Het lijkt misschien wat ingewikkeld, je eigen beanie maken, maar dit was het makkelijkste project dat ik ooit gedaan heb. Dat komt vooral doordat je constant dezelfde steken maakt (recht en averecht breien). Weet je ook hoe je steken moet minderen, dan ben je zo klaar met deze muts. Ik deed er maar een paar uur over en het resultaat was zo mooi dat nu mijn hele familie zo’n beanie wil.

Sweater No. 14 V-neck van My Favourite Things Knitwear

Ik maakte eerder al Sweater No. 9 van haar hand en deze trui staat hoog op mijn lijstje. Heb je liever geen V-neck, dan is er ook een patroon met een ronde hals. Ik vind haar uitleg erg fijn, vooral omdat ze bij bepaalde technieken ook linkjes van video’s plaatst in het patroon. Weet je even niet hoe een bepaalde steek moet, dan bekijk je gewoon zo’n filmpje.

North Sea Mittens van Petite Knit

Leuk voor bij je muts, deze wanten van Petite Knit. Je maakt ze met de Magic Loop techniek of door speciale breinaalden te gebruiken. Je kunt ze net als in het patroon met allerlei verschillende kleuren maken, maar je kunt natuurlijk ook gewoon één kleur aanhouden. Hoewel dit patroon nog steeds makkelijk is, worden er wel moeilijkere technieken gebruikt dan bij bijvoorbeeld de muts hierboven.

The Charlie Sweater van MMadisonMarie

Voor als je wel een trui wilt, maar niet avondenlang met je breinaalden wilt zitten. Doordat je gebruik maakt van dikke wol, is deze beginnerstrui binnen no time af, en hij ziet er nog leuk uit ook.

Tekst Bente van de Wouw